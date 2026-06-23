Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia'nın 2026 yılına ait güncel sıfır araç fiyatları, kampanyaları ve kredi seçenekleri otomobil almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. İşte Dacia modellerine özel indirimler, finansman fırsatları ve güncel fiyat listesi.

Dacia, uygun fiyatlı ve geniş kullanım alanı sunan modelleriyle Türkiye otomobil pazarında dikkat çeken markalar arasında yer alıyor. Sandero Stepway, Duster, Jogger ve Spring gibi modeller, farklı ihtiyaçlara hitap ederken markanın sunduğu kampanyalar ve kredi seçenekleri de yeni araç sahibi olmak isteyenler için önemli avantajlar sağlıyor.

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2026 Haziran'da Dacia tarafından sunulan güncel fiyat listeleri, model bazlı indirimler ve finansman kampanyaları düzenli olarak güncelleniyor. Bu içerikte Dacia sıfır araç fiyatlarını, devam eden kampanyaları, kredi fırsatlarını ve öne çıkan avantajları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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Dacia tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Sandero 1.238.000 TL - Yeni Sandero Stepway 1.681.000 TL - Yeni Logan 1.699.000 TL - Yeni Jogger 1.595.000 TL -

Dacia Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Yeni Dacia Sandero Kampanyası

Yeni Dacia Sandero, Haziran 2026'ya özel nakit alımlarda 1.238.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Manuel vitesli Essential TCe 100 versiyonu için geçerli olan kampanya, uygun fiyatlı şehir otomobili arayanlar için avantajlı bir satın alma fırsatı sunuyor.

Yeni Dacia Sandero Stepway Kampanyası

Yeni Dacia Sandero Stepway, Haziran 2026'ya özel nakit alımlarda 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Crossover tasarımı ve geniş yaşam alanıyla öne çıkan model, avantajlı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Yeni Dacia Logan Kampanyası

Yeni Dacia Logan, lansmana özel olarak nakit alımlarda 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Geniş iç hacmi ve sedan gövde yapısıyla öne çıkan model, lansman dönemine özel avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor.

Yeni Dacia Jogger Kampanyası

Yeni Dacia Jogger, Haziran 2026'ya özel nakit alımlarda 1.509.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Geniş aileler ve çok yönlü kullanım arayanlar için geliştirilen model, avantajlı fiyat seçeneğiyle öne çıkıyor.