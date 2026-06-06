Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.
Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Yeni Çıkanlar:
Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:
- Gece Yarısı Treni- Matt Haig
- Rüya Şarkıları- George R. R. Martin
- Tanrı’nın Bütün Çocukları Dans Eder- Haruki Murakami
- Yanlış Hedef- Domenico Starnone
- Kötü Tohum- William March
- Ufak Değişiklikler %1 Yöntemi- Luca Mazzucchelli
- On Dört Gün- Margaret Atwood
- Sarı Ev- Mieko Kawakami
Bilim Kurgu:
- Kurtuluş Projesi- Andy Weir
- Başlat - Ready Player One- Ernest Cline
- Biz- Yevgeni Zamyatin
- Işığın Ölümü- George R. R. Martin
- Devşirmeler- Neal Shusterman
Polisiye & Gizem:
Bir kitabı elimize aldığımızda "bir bölüm daha okuyayım" dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:
- Kilitli Kapı- Freida Mcfadden
- Tereyağı-Gerçek Hayattan Bir Suç Hikâyesi- Asako Yuzuki
- Sis ve Gece: "Gerçek, Her Zaman Güzel Değildir."- Ahmet Ümit
- Yazlıkçılar- Tess Gerritsen
- Tuhaf Ev- Uketsu
Fantastik Edebiyat:
- Katabasis- R. F. Kuang
- Nocticadia- Keri Lake
- Liste: Bazı kelimeler diğerlerinden daha tehlikelidir- Patricia Forde
- Homodominans: Hükmedenler- Chang Kang Myoung
- Caraval: Unutma, bu yalnızca bir oyun!- Stephanie Garber
Klasikler:
Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.