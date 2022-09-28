Digiturk ve Türk Telekom Adını Kullanarak Yapılan Dolandırıc

İnternet abonelikleri üzerinden Digiturk’ün de adının karıştığı ciddi bir dolandırıcılık yöntemi ifşa oldu. Peki bu sistem nasıl işliyor ve hakkınızı nasıl arayabilirsiniz?

Günümüzde ne yazık ki hemen hemen her gün dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha ekleniyor. Sürekli olarak yeni yöntemlerle kullanıcıların cüzdanlarına göz diken dolandırıcılar kimi zamansa bir şirketin adını kullanarak bu dolandırıcılıklara devam ediyor.

Ülkemizde ne yazık ki pek çok vatandaşımız internet ve telefon abonelikleri üzerinden dolandırılıyor. Bugünkü konumuz da yine internet aboneliği üzerinden kurulan bir dolandırıcılık yöntemi. Gelin hep birlikte yüzlerce vatandaş nasıl dolandırılmış öğrenelim.

Her şey sizi Türk Telekom’dan bir “müşteri temsilcisinin” aramasıyla başlıyor

Evinizde oturmuş sakince çayınızı yudumlarken telefonunuz çalıyor ve sizi Türk Telekom müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen birisi ile karşılaşıyorsunuz. Bu sözde müşteri temsilcisi size ev interneti taahhütünüzün bitmek üzere olduğunu ve paketinizi yenilemeniz gerektiğini söylüyor.

Tabii ki sürekli dolandırıcılık haberleri okuduğunuz için bunun da bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu düşünüyorsunuz ancak karşınızdaki temsilci fatura bilgilerinizi eksiksiz okuyarak temsilci olduğunu kanıtlıyor. Daha sonrasında size kampanyalı bir paketleri olduğunu ve bu paketin içerisinde ev internetine ek olarak Digiturk üyeliği de olduğunu söylüyor. Bu ikili paket için istenen rakamsa 110 TL ile 130 TL arasında değişen komik bir rakam. Sizde dolandırıcı olmadığına inandığınız temsilcinin teklifini kabul ediyorsunuz ve temsilci, Digiturk tarafından aranacağınızı söyleyerek telefonu kapatıyor.

Bu noktada işin içine Digiturk de dahil oluyor

Telefonu kapattıktan birkaç dakika sonra Digiturk müşteri temsilcisi tarafından aranıyorsunuz. Telefonu açıp konuşmaya başladıktan sonra size Digiturk'ten bir onay SMS’i geliyor ve Digiturk'ün de bir dolandırıcı olmadığına ikna oluyorsunuz. Siz bu yeni aboneliği onayladıktan birkaç gün sonra da Digiturk teknik servisi evinize gelerek kurulumu yapıyor.

Ancak işler bu noktadan sonra karışmaya başlıyor

İnternet aboneliğinizle Digiturk aboneliğinizin tadını çıkarırken ay sonu size iki adet fatura geliyor. Birisi eski Türk Telekom ev interneti aboneliğiniz diğeri ise yeni Digiturk aboneliğiniz ve bu iki fatura toplamda 250-300 TL gibi bir rakama denk geliyor. Faturaları gördüğünüz anda ilk olarak Türk Telekom müşteri hizmetlerini arıyorsunuz ve telefonun diğer ucundaki yetkili böyle bir kampanyaları olmadığını söylüyor. Yine aynı şekilde aradığınız Digiturk yetkilisi de böyle bir kampanyaları olmadığını söylüyor. Aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde ise sizden cayma bedeli ve kullanım bedeli isteniyor.

İşte tam olarak bu şekilde 1 aylığına bile olsa dolandırılmış ve hem yüksek bir fatura hem de cayma bedeli ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Peki bu dolandırıcılık çarkı nasıl işliyor?

Bu noktada her iki kurum da dolandırıcılık suçunu üstlenmiyor ve yapılan kayıtların kendileriyle bir alakası olmadığını söylüyorlar. Ancak sizi arayan iki müşteri hizmetlerinin de sizin hakkınızda detaylı bilgilere sahip olması ve telefonunuza SMS gönderdikten sonra aboneliğinizi hemen başlatması, bu dolandırıcılık işleminin alelade dolandırıcılar tarafından yapılmadığının bir kanıtı.

Sosyal medyadaki mağdurların iddialarına göre bu dolandırıcılığı yapanlar Digiturk ve Türk Telekom adına müşteri hizmetleri merkezinde çalışan aracı firmalar. Bu firmaların çalışanları abonelik başına ek prim aldıkları için bu yöntemle kullanıcıları kandırarak Digiturk'e abone olmalarını sağlıyorlar.

Türk Telekom dışında farklı firmaların da adı kullanılıyor

Sosyal medyada benzer şikayetlerde bulunan kullanıcıların bazıları Türk Telekom, bazıları Türknet bazıları ise Vodafone tarafından arandıklarını iddia ediyorlar. Ancak tüm şikayetlerde abonelik yaptırılan firma Digiturk olarak geçiyor. Bu da Digiturk'ün aracı firmalarındaki çalışanların bu dolandırıcılığı yaptığı iddiasını güçlendiriyor.

İnternette bu konuyla alakalı pek çok şikâyet mevcut

Peki böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız ne yapmanız gerekli?

Türkiye Barolar Birliği Bilişim Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Resul Göksoy, benzer bir durumu yaşamanız halinde Digiturk ve Türk Telekom’a yazılı veya internet üzerinden başvuru yaparak aracı firmaların bilgilerini talep ettikten sonra KVKK kapsamında bilgi alabileceğinizi ve daha sonra 30 gün içerisinde şikâyet edebileceğinizi belirtiyor.

Ayrıca bu tarz durumlarda sizi arayan kişilerin teklifi onaylamadan önce arayan firmanın resmi müşteri hizmetlerini arayarak böyle bir kampanyanın var olup olmadığını sormak sizin de benzer şekillerde dolandırılmanızın önüne geçebilir.