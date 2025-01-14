Dizel motorlu araçları Avrupa yollarında daha fazla görürken Amerika’da neden yok denecek kadar az?

Bu farkın arkasında birçok sebep yatıyor. Amerikalıların karşı çıkmasında ekonomiden çevresele kadar çeşitli faktörler var.

Bakalım Amerika neden yıllardır benzinde ısrar edip dizele şans vermedi?

Dizel motorlu araçlar Avrupa’da neden bu kadar popüler oldu?

Bunun temel nedeni aslında yakıt verimliliği ve devlet teşvikleriydi. 1990’ların sonunda Avrupa hükûmetleri, karbon salınımını azaltmak amacıyla dizel araçları desteklemeye başladı çünkü dizel motorlar, aynı mesafeyi katetmek için benzinli motorlara kıyasla daha az yakıt tüketiyordu.

Bu da özellikle 2000’lerin başında dizel motorlu araçlara ilgiyi büyük ölçüde arttırdı. Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde dizel araçlar uzun yolculuklar için ekonomik bir alternatif olarak görüldü.

Bunun yanı sıra Avrupa’daki otomobil üreticileri, dizel motor teknolojisine büyük yatırımlar yaptı. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz gibi markalar; daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu dizel motorlar geliştirerek tüketicilere cazip seçenekler sundu. Öyle ki 2010’lu yıllarda Avrupa’da satılan araçların neredeyse yarısı dizeldi.

Amerika’da dizel neden tutmadı?

Amerika’da ise bu durum tam tersiydi. 1980’lerden bu yana Amerikalı tüketiciler dizel motorlara aşırı mesafeli durdu. Bunun başlıca nedenlerinden biri, benzin yeterince ucuzdu ve tasarrufa gerek yoktu. ABD’nin petrol kaynaklarını daha etkin kullanmaya başlamasıyla benzin fiyatları Avrupa’ya göre oldukça düşüktü. Hâl böyle olunca da yakıt tasarrufu sunan dizel araçlar cazip olmadı.

Ayrıca kötü deneyimler sebebiyle de dizel motorlu araçlar olumsuz bir imaja sahipti. General Motors’un 1970’lerin sonunda ürettiği dizel araçlar felaketle sonuçlandı.

Bozulmuş projeksiyon pompaları ve enjektörler, çatlamış motor blokları, kırılmış krank milleri gibi sorunlar vardı. Siyah dumanlar saçması ve başarısızlık sebebiyle de Amerikalılar dizel motorları güvenilmez, gürültülü ve kirli olarak görmeye başladı.

Tüm bunların yanı sıra daha düşük tork, azaltılmış beygir gücü ve artan maliyetler yüzünden de dizel araçlar tutulmadı.

2015’te Volkswagen emisyon skandalı patlak verdi ve dizel motorların sanıldığı kadar çevre dostu olmadığı ortaya çıktı.

Volkswagen’in 1970 Temiz Hava Yasası'nı ihlal ettiği tespit edildi ve testlerde manipülasyon yaptığı anlaşıldı. Motorların emisyon uyumlu olmadığı gerçeği örtbas edilmişti ve veriler değiştirilmişti. Amerika’daki dizel otomobillerin itibarı zedelenirken bu iş Volkswagen’e 1,2 milyar dolara mal oldu.

Bunun da üstüne Avrupa’da bazı hükûmetler, dizel araçlara karşı daha sıkı önlemler aldı ve hatta büyük şehirlerde dizel araçların kullanımı için ek ücretler getirilmesi veya kullanılmaması gibi kararlar aldı.

Günümüzde hem Avrupa’da hem de Amerika’da elektrikli ve hibrit araçlar dizelin yerini almaya başladı.

Avrupa Birliği, 2035 yılı itibarıyla dizel ve benzinli araç satışlarını yasaklamayı planlıyor. Bu nedenle, otomobil üreticileri de artık dizel motorlu araçlara yatırım yapmayı bırakıyor.

Tesla, BMW, Mercedes gibi markalar artık elektrikli modellere daha fazla ağırlık veriyor. Kısacası çevresel düzenlemeler nedeniyle dizel araçlar artık Avrupa’da bile tarihe karışıyor.

Siz dizel motorlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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