Binek otomobillerde çoğunlukla benzin kullanılır ancak kamyon veya traktör gibi ağır hizmete tabi araçlarda dizel tercih edilir. Peki bunun sebebi nedir?

"Benzin ve dizel arasında hangi farklar var?" "Her birinin artıları ve eksileri nelerdir?"

Gelin, birlikte bakalım.

Benzin, binek otomobiller ve kamyonetler gibi çoğu hafif hizmet aracına yakıt sağlar.

Otobüsler, uzun mesafeli traktörler ve teslimat kamyonları gibi ağır hizmet araçları ise genellikle dizelle çalışır. Aslında her iki yakıt türü de olmazsa olmazdır çünkü benzinli ve dizel motorlar, farklı güçlere sahiptir.

Yine hem gaz hem de dizel motorlar, içten yanmalı motor ismi verilen bir süreçle çalışır. Öncelikle yakıtı havayla karıştırırlar çünkü yakıtın yanması için havadaki oksijene ihtiyaç vardır. Daha sonra yakıt-hava karışımını sıkıştırırlar, bu da karışımın yanabilecek kadar ısınmasını sağlar.

Devamında motor yakıt ve karışımını yakarak ısıyı serbest bırakır. Bu, otomobilin hareket etmesini sağlayan ve iç parçaları hareket ettiren yüksek bir basınç yaratır. Son olarak da araç, egzoz borusundan atmosfere, kullanılmış yanma gazlarını salar.

Bu gazlar ise insan sağlığına zararlı olan karbonmonoksit ve nitrojen oksitler gibi kirleticilerin yanı sıra Dünya atmosferini ısıtan karbondioksit içerir.

Öte yandan benzin ve dizel yakıtı, fosil bazlı bir enerji kaynağı olan ham petrol kullanılarak üretilir.

Ancak sahip oldukları kimyasal özellikler farklıdır ve bu da farklı motor tipleri gerektirir. Dizel yakıt, benzinden daha zor tutuşur ve daha yavaş yanar. Fakat yeterince sıkıştırılırsa kıvılcım çıkmadan tutuşur.

Yüksek sıkıştırma, daha yüksek verimlilik ile sonuçlanır. Bu nedenle dizelle çalışan araçlar, litre başına daha fazla kilometre yapar. Bu durum, eşyaları veya insanları mümkün olduğunca ekonomik bir şekilde taşımak için önemlidir.

İşte çoğu otobüsün ve büyük kamyonların dizelle çalışmasının nedenlerinden biri budur.

Ayrıca benzin, en yüksek performansa sahip yakıtlardan biridir.

Benzinin donma derecesi düşük olduğu için soğuk bölgelerde ve kış aylarında diğer yakıtlara göre daha fazla tercih edilir. Ayrıca benzin, dizel yakıta göre daha çabuk buharlaşır ve benzinli araçlar, dizel araçlara göre çok daha sessiz çalışırlar.

Özetle her iki yakıt türünün de avantajları ve dezavantajları vardır.

İlginizi çekebilir: