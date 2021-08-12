Yasalara uygun bir şekilde araç kullanmak için her sürücü, kullandığı aracı sürme yeterliliğini gösteren bir ehliyet sahibi olmalıdır. Uzun yıllardır işlemekte olan bu sistem her sene değişebildiği için bazı sürücü adaylarının kafasında soru işaretleri olabilir. Ehliyet alma süreci hakkında bilmeniz gereken detaylara yakından bakalım.

16 yaşınızı doldurunca motosiklet, 18 yaşınızı doldurunca da otomobil başta olmak üzere farklı araçları sürmek için ehliyet alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre her sürücü, kullandığı aracı sürme yeterliliğine sahip olduğunu gösteren bir ehliyet sahibi olmalıdır. Ehliyet alma süreci çoğu zaman kolay geçse de pek çok kişinin bu konuda kafasının karışık olduğu da biliniyor.

Ehliyet alma süreci bir sürücü kursuna kayıt olmakla başlar ve il nüfus müdürlüklerinde noktalanır. Sınavlar, dersler ve belge toplamakla geçen ehliyet alma süreci sonunda başarılı olursanız aldığınız ehliyete uygun bir aracı yasal olarak kullanma hakkınız olur. Gelin bu süreç hakkındaki kafa karışıklarını biraz olsun giderelim ve ehliyet nasıl alınır sorusunun yanıtını görelim.

Ehliyet alma süreci nasıl işliyor?

Adım #1: Bir sürücü kursuna kaydolun.

Bir sürücü kursuna kaydolun. Adım #2: Dersleri eksiksiz tamamlayın.

Dersleri eksiksiz tamamlayın. Adım #3: Yazılı sınavda başarılı olun.

Yazılı sınavda başarılı olun. Adım #4: Direksiyon sınavında başarılı olun.

Direksiyon sınavında başarılı olun. Adım #5: Sürücü kursundan başarı sertifikanızı alın.

Sürücü kursundan başarı sertifikanızı alın. Adım #6: Nüfus müdürlüğünden belgelerinizi teslim edin.

Nüfus müdürlüğünden belgelerinizi teslim edin. Adım #7: Ehliyet alma süreci tamamlandı.

Adım #1: Bir sürücü kursuna kaydolun:

Motosiklet için 16, otomobil için 18 yaşını doldurmuş en az ilkokul mezunu olan herkes ehliyet almak için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren bir sürücü kursuna kaydolabilir. Seçtiğiniz ehliyet sınıfına göre değişse de genel olarak sürücü adayından istenen belgeler şunlardır;

Nüfus cüzdanı

6 biyometrik fotoğraf

Diploma ya da öğrenci belgesi

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Soyadı değişikliği olan kadın sürücü adayları için evlilik cüzdan fotokopisi

Fotoğraflar son 6 ayda içinde çekilmiş olmalıdır, diplomanın fotokopisi ile beraber aslı da getirilmelidir, özel bir hastalık yoksa sağlık raporu aile hekiminden alınabilir, adli sicil kaydı e-Devlet üzerinden alınabilir. Almak istediğiniz ehliyetin sınıfına ya da özel durumunuza göre detaylı bilgiyi sürücü kursundan alabilirsiniz. Sürücü kursu ücretleri, kurstan kursa değişiklik gösterebilir.

Adım #2: Dersleri eksiksiz tamamlayın:

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren bir sürücü kursuna istenen belgeleri teslim ederek ve kurs ücretini ödeyerek kayıt olan sürücü adaylarını ilk olarak yaklaşık 10 -15 günde tamamlanan bir ders süreci bekler. Almak istediğiniz ehliyet sınıfına göre değişiklik gösterse de sürücü kursunda alacağınız dersler şu şekildedir;

Trafik ve çevre bilgisi

İlkyardım

Motor ve araç tekniği

Trafik adabı

Direksiyon dersi

Eğitim süreci boyunca sürücü adaylarının bu derslere eksiksiz bir şekilde katılması ve süreç boyunca bazı deneme testleri çözmeleri istenir. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra sürücü kursu, sürücü adayını en yakın tarihte gerçekleşecek yazılı sınav için yönlendirecektir.

Adım #3: Yazılı sınavda başarılı olun:

2018 yılında değişen sisteme göre sürücü adayları isterlerse elektronik sınav şeklinde de ehliyet yazılı sınavına katılabilirler. Yazılı ehliyet sınavı için yatırılacak ücret yıllık olarak değişiklik gösterebilir. Sınavda 50 soru sorulur. 27 trafik, 13 ilkyardım ve 10 motor sorusu 100 puan üzerinden hesaplanır. Sürücü adayının başarılı kabul edilebilmesi için bu sınavdan en az 70 puan alması beklenir.

Adım #4: Direksiyon sınavında başarılı olun:

Yazılı sınavdan 70 puan ve üzeri alan sürücü adayı, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Sürücü kursunun yönlendirmesiyle direksiyon sınavı için randevu alınır. Direksiyon sınavı sırasında sürücü adayından, alacağı ehliyet ile süreceği araca bağlı olarak bazı hareketler yapması istenir.

Yatırılacak ücret tutarı her yıl değişen direksiyon sınavının puanlama sistemi gözetmenlerin insiyatifindedir. Sürücü adayının tüm hareketleri tek seferde, hatasız olarak yapması istenir. Ancak bazı zorlu hareketlerde ufak hatalar görmezden gelinerek adaya tekrar deneme şansı da verilebilir.

Adım #5: Sürücü kursundan başarı sertifikanızı alın:

Direksiyon sınavından da başarıyla geçen adayların ehliyet alabilmesi için kayıtlı olduğu sürücü kursu tarafından bir sertifika hazırlanır. Yaklaşık 10 gün süren sertifika hazırlama süreci sonunda artık sürücü adayı ehliyet almaya hazırdır.

Adım #6: Nüfus müdürlüğünden belgelerinizi teslim edin:

Sürücü kursu tarafından hazırlanan yeterlilik belgelerini yani sertifikalarını alan sürücü adayları, önceden randevu alarak bulundukları ilin nüfus müdürlüklerine başvururlar. Bu başvurusu sırasında da teslim edilmesi gereken bazı belgeler vardır;

Nüfus cüzdanı

Diploma

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

18 yaşını doldurmayanlar için veli/vasi muvafakatnamesi

Biyometrik fotoğraf

Bu belgelerle beraber sertifikanızı da teslim ettikten sonra yaklaşık 15 gün içinde ehliyetiniz hazır olur. Ehliyet evinize de gelebilir, siz bizzat giderek de alabilirsiniz. Ehliyetinizi teslim aldıktan sonra artık yasal olarak ehliyette belirtilen sınıfa ait araçları kullanabilirsiniz. Ehliyetiniz teslim edilene kadar size verilen geçici sürücü belgesini de kullanabilirsiniz.

Ehliyet sınıfları:

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi farklı ağırlık ve motor gücüne sahip araçları kullanabilmek için farklı sınıflarda ehliyet almanız gerekiyor. Bazıları için 18 yaşını doldurmuş olmak da yetmiyor. Alacağınız ehliyet sınıfına bağlı olarak ödeyeceğiniz ücretlerin ve teslim edeceğiniz belgelerin farklılık göstereceğini unutmayın.

Nasıl ehliyet alınır diye merak edenler için ehliyet alma süreci hakkında bilmeniz gereken tüm detayları anlattık. Dediğimiz gibi, sınav sürecinde ve bu süreç boyunca ödenen ücretlerde her yıl değişiklik olabiliyor. Bu nedenle en sağlıklı bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren sürücü kurslarından alabilirsiniz.