Elon Musk, OpenAI'a Yine Dava Açtı: İşte Nedeni

Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman'a bir kez daha dava açtı. Musk, şirketi yine asıl amacından sapmakla suçluyor.

Milyarder girişimci Elon Musk, bundan birkaç ay önce ChatGPT’yle yapay zekâ alanının lideri olmayı başaran OpenAI’a dava açmıştı. Davada, OpenAI’ın ana kuruluş amacından çıktığını söylerek artık kâr etmeye odaklanan ve kamu yararını gözetmeyen bir firma olduğunu iddia ediyordu. Ancak Musk, haziran başında aniden bu davadan vazgeçmişti.

Musk’ın davadan neden vazgeçtiği bilinmezken bugün yeni bir gelişme yaşandı. Tesla ve SpaceX CEO’su, şirkete aynı nedenden yeniden dava açtı.

Musk, OpenAI’ın hedeflerinden saptığını söylüyor, Sam Altman’ı ise dolandırıcı olarak suçluyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde açılan davada Elon Musk, OpenAI’ı ve CEO’su Sam Altman’ı yeniden şirketin kuruluş amacının ihlal etmekle suçluyor. Musk, firmanın artık insanlığa yarar sağlayacak yapay zekâ teknoloji geliştirme hedefini kovalamadığını da ekliyor.

Bilindiği üzere Musk, OpenAI’ın kurucuları arasındaydı. Ancak 2015 yılında şirketten ayrılmıştı. Yeni davada, diğer kuruculardan olan Altman ve şu an başkan olarak görev yapan Greg Brockman’a da suçlamalar yöneltti. Ünlü milyarder, ikilinin onu “sahte hedefler koyan ve asıl amacı kâr amacı gütmek olan” bir şirket kurma konusunda manipüle ettiğini öne sürdü. Bu nedenden dolayı Altman’ı dolandırıcı olarak bile nitelendirdi.

Musk’ın avukatı, bunun diğerinden çok daha güçlü bir dava olduğunu düşünüyor. İki taraf arasındaki uzun süredir devam eden gerginliği daha da artıracak davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.