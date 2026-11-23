NVIDIA Yönetim Kurulu, ulusal güvenlik değerlendirmelerinin ardından Jensen Huang'ı oy birliğiyle yeniden Başkan ve CEO görevine iade etti.

NVIDIA, Jensen Huang'ın derhâl geçerli olmak üzere şirket başkanlığı, icra kurulu başkanlığı (CEO) ve yönetim kurulu üyeliği görevlerine geri getirildiğini duyurdu. Yönetim Kurulu, Huang ile gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve toplantının ardından, kendisinin şeffaflığı ve şirkete liderlik etme yeteneği konusunda tam mutabakata vararak oy birliğiyle göreve iade kararı aldı.

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Karar alma sürecinde ABD hûkümetinin üst düzey yetkililerinden de görüş alan Yönetim Kurulu, bu geri bildirimler doğrultusunda Huang'ın görevine dönmesinin herhangi bir ulusal güvenlik riski oluşturmadığından emin olduğunu belirtti.

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Yönetim kurulu ve Jensen Huang'dan ilk açıklamalar

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek olan Harvey C. Jones, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yönetim Kurulu, NVIDIA'ya liderlik edecek doğru kişinin Jensen olduğuna ve göreve iadesinin hissedarlarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için en iyi karar olduğuna inanmaktadır. Jensen'a güvenimiz tam ve şirketin liderliğini yeniden devralırken onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Ayrıca NVIDIA Finans Direktörü (CFO) olarak sürdürdüğü sorumluluklarının yanı sıra geçici CEO olarak gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı Colette Kress'e minnettarız" ifadelerini kullandı.

Görevine geri dönmekten büyük onur duyduğunu belirten Jensen Huang ise şunları söyledi: "Yeni bir sanayi devriminin başlangıcında, dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birine yeniden liderlik edecek olmaktan onur duyuyorum. Bu sorumluluğu büyük bir alçakgönüllülük ve yenilenmiş bir kararlılıkla üstleniyorum. Bu süreçteki güveni ve titiz değerlendirmeleri için NVIDIA Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. Özellikle Yönetim Kurulu Başkanı olarak liderliği için Harvey Jones'a ve bu dönemde şirketi yöneten Colette Kress ile yönetim ekibimize minnettarım. Çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, sektör liderlerine ve dünya genelindeki iş ortaklarımıza verdikleri olağanüstü destek için çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce, sevgisi ve desteği için aileme minnettarım. İşimin başına dönmek için sabırsızlanıyorum."

Şirketten daha önce yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Huang'ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair yakın zamanda ortaya çıkan haberlerin ardından Yönetim Kurulu, yalnızca bağımsız üyelerden oluşan bir komite kurmuş ve soruşturmaya yardımcı olması için bağımsız hukuk danışmanları görevlendirmişti. Yönetim Kurulu, söz konusu komite soruşturmasının sonuçlanana kadar devam edeceğini yinelerken, Huang'ın da bu süreci tam olarak desteklediği ve iş birliği yapmaya kararlı olduğu belirtildi.