Ferrari, önümüzdeki haftalarda detaylarını açıklayacağı ilk elektrikli otomobilinin ne zaman yollarda olacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük lüks otomotiv markalarından olan Ferrari, özellikle bu yıl tanıtacağı SF90 ve 296 GTB modelleri ile dikkatleri yine üzerine çekecek. Ancak şirket, bugün yaptığı açıklamasına bu araçlara ek olarak oldukça önemli bir açıklama yapacağını da belirtti.

Tesla’nın şu anda lider olarak görüldüğü elektrikli otomobil pazarı, sürekli olarak yeni markaların tamamen elektrikli ve hibrit modelleri ile adeta dolup taşmış durumda. Görünen o ki Ferrari de bu pazardan payını almaya hazırlanıyor.

Detaylar 16 Haziran’da açıklanacak

Geçtiğimiz günlerde İtalyan otomotiv devi Ferrari, Ar-Ge tesisine elektrikli araçlar ve piller ile ilgili bir tesis kuracağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından bugün, bazı kaynaklar şirketin 16 Haziran’da yapacağı tanıtımda şirketin ilk tamamen elektrikli otomobilini tanıtacağını iddia etti.

Ferrari yetkilileri aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda ilk elektrikli otomobillerinin 2025 yılında yollarda olacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre yetkililer şirket içinde şimdiden bu elektrikli araç için gerekli planlamaları yapmaya başladı bile.

Ferrari’nin büyük ses getirmesi beklenen elektrikli otomobilinin önümüzdeki günlerde tanıtılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.