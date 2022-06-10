İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve ulaşımı son derece ucuz hale getiren BMW Isetta’nın 2015 yılında ortaya çıkan ve günümüzde elektrikli olarak üretilen modeli Microlino henüz satışa sunulmadan 30.000 adet sipariş aldığı açıklandı.

BMW’yi iflastan kurtaran otomobil olarak bilinen ve ikonik bir tasarıma sahip Isetta, yenilenen tasarımı ve elektrikli versiyonu Microlino ile birlikte yeniden yollara çıkıyor. İsviçre merkezli Micro markası çatısı altında üretilen Microlino, 2018 yılında yaşanan gecikmeler ve sonrasında yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle bir türlü üretilememişti. İddialara göre bu minik aracın yıl sonuna kadar yollarda olması bekleniyor.

1956 model BMW Isetta modelinden esinlenilerek tasarlanan Microlino, giderek artan elektrikli araç dünyasına girmeye hazırlanıyor. Citroen’in minik devi Ami, Renault’un Zoe’sinden sonra Microlino’da kompakt boyutlara sahip ancak bu boyutlardaki elektrikli bir arabadan hiç beklenmeyecek bir performans veren otomobiller arasına girecek gibi duruyor.

Aracın şarj etmeden bir hafta sürülebileceği iddia ediliyor

Kalite, güvenlik ve kullanım ile ilgili endişeleri gidermek için ilk çıktığı günkünden daha farklı bir tasarıma sahip olan Microlino işe Micro şirketi müşterilerinden büyük bir destek aldığını belirtti. Şehir için kullanım için geliştirilen çevre dostu Microlino, kullanıcılar için ucuz bir ulaşım için yeni bir alternatif olacağa benziyor.

BMW’nin Isettası’ına benzeyen ön kapı açma stiline sahip Microlino, otomobil ve motosiklet arasında sınıflandırılıyor. Normal arabalardan daha az yer kaplayan otomobil, iki kişilik oturma alanına ve 230 litrelik bir bagaja sahip. Elektrikten güç alan otomobil normal bir araba gibi dört tekerleğe sahip.

Yaklaşık 535 kg ağırlığa sahip olan Microlino, yaklaşık 230 km’lik bir sürüş menzili vaat ediyor. 90 km/s azami hıza ulaşabilen otomobil, günlük şehir içi kullanım için yaklaşık 115 km’lik bir menzil sunuyor. Ayrıca şirketin iddiasına göre arabayı yormadan süren bir sürücünün elektrikli otomobili şarj etmeden bir hafta boyunca kullanabilir.

Avrupa’da L7e sınıfı araçlara giren otomobil dört tekerlekli motosiklet olarak gözüküyor. Ancak tasarımı daha çok bir otomobil gibi. Küçük boyutlardaki pil ve çevreci olan otomobilin parçalarının yaklaşık %90’ı Avrupa’da üretiliyor. 15kW gücündeki bataryaya sahip otomobilin şarjı normal bir ev prizinden yaklaşık dört saatte tamamen doldurulabiliyor.

Microlino’nun şimdiden 30.000’den fazla sipariş aldığı açıklandı. Otomobil Avrupa’da 13.400 dolara satışa sunuldu ancak ilk olarak İsviçre’de yollarda olması beklenen aracın fiyatının 15.340 dolar civarına çıkabileceği tahmin ediliyor. İsviçreli müşteriler için önümüzdeki birkaç ay içinde teslimatların başlaması, ardından da Avrupa pazarına sunulması bekleniyor.

Microlino, şirketin İtalya’daki Torino tesisinde üretiliyor. Şu anda yılda 1.500 araç üretebilen tesisin kapasitesinin yaklaşık 10.000 araca kadar yükseltilmesi hedefleniyor.