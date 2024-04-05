Ford’un mavi elips üstüne el yazısıyla yazılmış logosu, kimine göre sanat eseri iken kimine göre biraz ilkel. Fikirler değişebilir ama emin olduğumuz bir şey varsa o da bu logonun hepimizin aklına kazandığıdır.

Ancak yıl 1964’ü gösterdiğinde ve Ford, Mustang’i üretmeye karar verdiğinde işler biraz değişiyor.

Mustang zaten artık ikonikleşmiş bir model, ona lafımız yok ama onu diğer Ford modellerinden ayıran bir özelliği daha var, o da logosu. Peki Ford neden her modelinde klasik logosunu kullanırken Mustang için farklı bir logo kullanmaya karar vermiş? Konuyu en baştan bir inceleyelim.

1903’te kurulan Ford Motor Company, yıl 1964’ü gösterdiğinde bir spor otomobil üretmeye karar verdi.

Ford’un amacı, genç nüfusun ilgisini çekebilecek bir otomobil tasarlamaktı. Çünkü o dönem Amerika’da genç nüfus hızla artıyordu ve onlara hitap edecek çok fazla otomobil yoktu. Ford, üreteceği bu otomobilin son teknolojiyle donaltılmış olması, lüks ancak uygun fiyatlı bir spor otomobil olmasını istiyordu.

Ford Mustang, ilk defa 17 Nisan 1964'te New York Dünya Fuarı'nda tanıtıldı.

Bu tanıtım, otomobil endüstrisinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Mustang, çıktığı ilk yıl yaklaşık 121.538, ikinci yılında da tam 559.451 adet sattı. Ara ara otomobilseverler tarafından eleştirilen modelleri de olsa günümüzde artık ikonikleşmiş bir hâl aldı.

Mustang’in bu kadar çok başarılı olmasının ardında yatan bir strateji de marka kimliği.

Ford, Mustang’i piyasaya sürmeden önce ismi üzerine epey düşündü. Torino, Avanti ve Allegro gibi seçenekler de vardı. Hatta araca lansman öncesi Cougar adı verilmişti. Ancak son karar Mustang’den yana kullanıldı. Kuzey Amerika'nın açık alanlarında özgürce dolaşan vahşi atlardan esinlenilmiş, bunun otomobilin kimliğiyle uygun olduğu düşünülmüştü.

Ve o ikonik logo ortaya çıkıyor...

Mustang’in tıpkı adı gibi logosunun da otomobili iyi bir şekilde temsil etmesi gerekiyordu. Bunun için Ford'un tasarım ekibinde çalışan Phil Clark görevlendirildi. Henüz 27 yaşında bu sorumluluğu üstlenen Clark, GMC'de çalışıyordu ancak Ford'a katılmak için şirketten ayrıldı. Çünkü Mustang projesi onu çok heyecanlandırmıştı. Clark, çalışmasını 1 yıla yakın bir sürede tamamlayabildi.

Mustang’in logosunun klasik logodan çok farklı olması gerektiğine karar verilmişti.

Çünkü Mustang’i diğer modellerine göre bağımsız bir şekilde konumlandırmışlardı. Bu nedenle otomobilin logosunun da Ford'un tipik oval mavi logosundan farklı olmasını istiyorlardı. Onlara göre Mustang, logosuyla Amerikan kültürünün de bir simgesi olmalıydı. Böyle insanların bu arabayı benimsemesi daha kolay olacaktı.

Ayrıca Ford’un logosu o dönem için çok klasikti (Aslında hâlâ da öyle denebilir). Ancak genç nüfusu hedef alan Ford, bir spor otomobilde bu denli klasik bir logo yerine gençlere hitap edecek bir logonun yer alması gerektiğini düşünüyordu.

Yani Ford, Mustang'i sadece bir model olarak değil, aynı zamanda bir marka olarak konumlandırmıştır.

Bu nedenle Mustang'e özgü bir logo kullanımı Ford açısından oldukça önemli olan bir stratejik bir karar. Mustang logosu, vahşi bir at ile hızı ve gücü temsil ederken; klasik mavi logo ise markanın genel kalite ve güvenilirlik değerlerini temsil eder.

Tüm bu sebepleri incelediğimizde Mustang’in logosunun neden farklı tasarlandığını anlayabiliyoruz.

Peki siz Mustang'in logosunu nasıl buluyorsunuz? Yorumlar bölümünde fikrinizi belirtmeyi unutmayın.

Mustang hakkında konuşmuşken esin kaynağına da değinmemek olmaz:

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