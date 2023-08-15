General Mobile, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları GM 24 Pro ile GM Phoenix 5G'yi duyurdu. Telefonlar, fena sayılmayan özelliklerle donatıldılar.

Türkiye'nin yerli teknoloji şirketlerinden General Mobile, bugün gerçekleştirdiği bir lansmanda iki yepteni ürünlerini duyurdu. Lansmanda, şirketin yeni akıllı telefonları "GM 24 Pro" ve "GM Phoenix 5G" ile tanışma imkanı yakaladık.

Peki General Mobile'ın yeni ürünleri tüketicilere neler vadediyor? Gelin yakından bakalım.

Karşınızda GM Phoenix 5G

GM Phoenix 5G, etkileyici özelliklere sahip olan bir akıllı telefon olarak karşımıza çıktı. 6.78 inç büyüklüğünde kavisli yapıya sahip 120 Hz'lik bir ekrana sahip olan telefon, orta-üst kısmındaki delikte 16 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. 950 nit parlaklık değerine sahip FHD+ AMOLED ekranda parmak izi okuma sensörü de bulunurken, telefonun yüz tanıma desteği de mevcut. Bu akıllı telefonda, MediaTek'in Dimensity 7050 işlemci, 8 GB sanal RAM desteğine sahip 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun 4.700 mAh kapasiteli bataryasının 66W hızlı şarj desteği sunduğunu da söyleyelim.

General Mobile'ın yeni akıllı telefonunda 200 MP çözünürlük sunan ana arka kamera bulunuyor. Yapay zekâ ile desteklenen bu ana arka kamera, dört faz algılamalı otomatik netleme özelliği de sunuyor.

GM Phoenix 5G fiyatı:

An itibarıyla ön siparişe açılan GM Phoenix 5G, 16.499 TL karşılığında satın alınabilecek. General Mobile, lansmana özel olarak GM Phoenix 5G satın alanlara GM Pods 3 Pro isimli kablosuz kulaklığı da hediye olarak verecek.

Ve GM 24 Pro

GM 24 Pro'da ise 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz AMOLED ekran bulunuyor. MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alan telefonda da 8 GB'si sanal olan toplam 16 GB RAM bulunuyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryası 33W hızlı şarj desteği sunan GM 24 Pro, parmak izi okuyucu sensör ve yüz tanıma teknolojilerini destekliyor. Bu arada; telefonun depolama kapasitesi 256 GB olarak açıklandı.

GM 24 Pro, 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu akıllı telefonun ana arka kamerası ise 108 MP çözünürlük sunuyor ve yapay zekâ ile destekleniyor.

GM 24 Pro fiyatı:

General Mobile, fena sayılmayan özelliklerle donattığı GM 24 Pro'nun fiyatını 10.299 TL olarak açıkladı. Bu akıllı telefon, 12 aya kadar taksitle satın alınabilecek modeller arasına girmiş oldu.