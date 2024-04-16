Google, Gemini yapay zekâ modelini nihayet Chrome'a entegre etmeyi planlıyor. Model, direkt olarak adres çubuğuna eklenen bir kısayol ile kullanılabilecek.

Google, tüm odağını yapay zekâya çevirmiş durumda. Şirketin sorularınıza cevap vermeden görsel oluşturmaya kadar birçok işlevi yerine getirebilen “Gemini” modeli, sürekli olarak yeni özellikler kazanırken hizmetlere de entegre ediliyor. Örneğin yakın zamanda Android’de Google Asistan’ın yerini almaya başlamıştı.

Gemini’ı masaüstünde kullanmak için internet sitesine girmek gerekiyordu. Ancak bugün keşfedilen bir özellik, yakında bunun değişebileceğini ortaya koydu. Gemini’ın yakında Chrome’a entegre edildiğini göreceğiz.

Gemini, siteye girmeye gerek kalmadan direkt olarak adres çubuğundan kullanılabilecek

Google, Gemini’ı henüz Chrome’a entegre etmemişti. En büyük rakiplerinden Microsoft’un Edge’e Copilot’u getirdiğini görmüştük. Opera Aria’yı, Brave ise Leo’yu tarayıcılarına getirmişti. Bu konuda birazcık geç kalan Google, yakında bunu değiştirecek.

Özellik, ilk olarak Windows Report tarafından fark edildi. Ekran görüntülerine baktığımızda direkt olarak adres çubuğunda Gemini’a erişebileceğimizi görüyoruz. Gemini kısayolu, çubuğa “@gemini” yazıldığında çalışıyor. Böylece sohbet botuyla konuşmak mümkün olacak. Devamında tarayıcı sizi Gemini’ın sitesine yönlendirecek. Burada da direkt olarak sorunuzun cevabını görebileceksiniz.

Adres çubuğuna Gemini sohbet botunu getirecek özellik, şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Herkese geldiğinde sizi bilgilendireceğiz.