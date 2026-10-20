Apple, 600 milyar dolarlık programı kapsamında ABD'li tedarikçilerle yeni ortaklıklar kurarak yerel üretim ve istihdam yatırımlarını büyüttü.

Apple, yeni nesil akıllı telefonları iPhone Duo ve iPhone 18 Pro için kritik malzeme ve bileşen tedarik eden Amerikan şirketleriyle olan ortaklıklarını büyüttüğünü duyurdu.

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Şirketin ABD genelindeki ileri teknoloji üretimine ve inovasyona yönelik dört yıllık 600 milyar dolarlık taahhüdünün bir parçası olan Amerikan Üretim Programı (AMP), yerel sanayiyi ve istihdamı güçlendirmeye devam ediyor. 50 eyalette tedarikçilerle çalışan ve 450 binden fazla Amerikan iş gücünü destekleyen şirket, yeni modellerinde yerel mühendislik gücünü merkeze alıyor.

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Yeni tedarik anlaşmaları ve tesis yatırımları

Şirket, Pensilvanya merkezli Perryman Company ile üç yıl için 100 milyon dolara varan bir anlaşma imzalayarak en az %80 geri dönüştürülmüş titanyum tedarikini güvence altına aldı. Kamera sistemlerine yönelik optik film üretiminde ise Delaware merkezli Qnity Electronics ile ortaklık genişletildi.

Bununla birlikte ABD genelindeki mevcut üretim ağında da kapasite artışına gidiliyor:

Çip ve Donanım Tesisleri : Colorado'da Broadcom 1,5 milyar dolarlık yatırımla modernize edilen tesisinde 15 milyardan fazla radyo frekansı çipi üretecek, TSMC'nin Arizona fabrikası ise 2026'da Apple için 100 milyondan fazla gelişmiş çip sağlayacak. Ayrıca Amkor Technology'nin Arizona'daki yeni paketleme ve test tesisinin ilk büyük müşterilerinden biri Apple olacak.

: Colorado'da Broadcom 1,5 milyar dolarlık yatırımla modernize edilen tesisinde 15 milyardan fazla radyo frekansı çipi üretecek, TSMC'nin Arizona fabrikası ise 2026'da Apple için 100 milyondan fazla gelişmiş çip sağlayacak. Ayrıca Amkor Technology'nin Arizona'daki yeni paketleme ve test tesisinin ilk büyük müşterilerinden biri Apple olacak. Malzeme ve Bileşen Tedariki: Kentucky'deki Corning tesisi 2026 sonuna kadar küresel pazardaki modellerin tüm koruyucu cam ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşırken, Teksas'taki Coherent tesisi lazer teknolojileri sağlamayı sürdürüyor.

Apple, Houston'da açtığı 20 bin metrekarelik İleri Üretim Merkezi (AMC) ile küçük ve orta ölçekli işletmelere montaj ve devre kartı tasarımı eğitimleri sunarken, aynı tesiste Mac mini üretimine de başlıyor. Şirket ayrıca 2030 karbon nötr hedefi kapsamında, tüm doğrudan tedarikçilerinin bu on yılın sonuna kadar üretimlerini tamamen yenilenebilir enerjiyle karşılamasını zorunlu kılıyor.