OpenAI, Yeni Dil Modeli GPT 4 Turbo'yu Tanıttı: İşte Özellikleri

OpenAI, ChatGPT'ye güç veren GPT dil modellerinin yenisi GPT 4 Turbo'yu tanıttı. Daha ucuz ve daha güçlü olarak nitelendirilen turbo versiyon, önemli yeniliklerle geldi.

OpenAI, bugün tarihinin ilk geliştirici konferansını gerçekleştirdi. Yapay zekâ devi, etkinlik sırasında ürünleri hakkında önemli duyurulara da yer verdi. Bunlardan biri de ChatGPT’ye güç veren GPT dil modelinin (LLM) yeni versiyonuydu.

Yeni versiyon, GPT 4 Turbo olarak adlandırıldı. Şirket, GPT 4’ün turbo versiyonunu “daha güçlü ve daha ucuz” olarak nitelendirdi.

Daha karmaşık ve uzun komutlara yanıt verebilecek, daha güncel bilgiler sunacak

Açıklamalara göre GPT 4 Turbo, dünya hakkında daha iyi bilgi ve daha uzun komutlar gibi birçok iyileştirmeyle geliyor. Modelin, 128 bin token bağlam penceresiyle çok daha fazla veri görebileceğini söylüyor. Bu sayının GPT 4’ün dört katı olduğunu ve şu an piyasadaki modellerin hepsinden daha yüksek olduğunu belirtelim. Daha da basitleştirecek olursak bu değer, 300 sayfalık tek bir komuta eşit. Yani bir kitabı rahatlıkla özetleyebilir.

Ayrıca GPT 4 Turbo, çok daha yeni verilerle eğitilmiş. OpenAI’a göre dil modeli, Nisan 2023’e dayanan bilgilerle cevap verebilecek. Karşılaştırma yapacak olursak GPT 4’ün mart ayında çıkan erken versiyonunun bilgileri Eylül 2021’den kalmaydı. Yani bu konuda ciddi bir iyileştirme var.

Bunlar dışında model DALL-E 3 tarafından oluşturulan görseller ve metinden sese desteklerine sahip. Kullanıcıların seçim yapabileceği altı adet ses de modelle birlikte gelecek. Bu şekilde herhangi bir sorunun yanıtlarını çeşitli seslerde duymak mümkün olacak. Ayrıca, modelin geliştiriciler için GPT 4’ten 3 kat daha ucuz olacağını da ekleyelim.

GPT 4 Turbo, şu an için geliştiriciler için ön izleme aşamasında. OpenAI, modelin önümüzdeki haftalarda geniş çapta çıkış yapacağını söylüyor ancak kesin bir tarih vermiyor.