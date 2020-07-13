Güneş Panelli Bir Cybertruck Nasıl Görünürdü? (Video)

Elon Musk'ın geçtiğimiz dönemlerde yaptığı Cybertruck'ta güneş paneli olabilir açıklaması, bir tasarımcıya ilham verdi. Slav Popovski, oluşturduğu bir konsept tasarımla Cybertruck'ta bulunabilecek panelin nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi.

Ürettiği tamamen elektrik motorlu araçlarla kullanıcıları kendine hayran bırakmayı başaran ve sektörün önemli isimlerinden bir tanesi haline gelen Tesla, bir süre önce elektrik motorlu pick-up modeli Cybertruck'ı duyurmuştu. Bu pick-up, sahip olduğu özelliklerin yanı sıra tasarım ve fiyatı ile de ön plana çıkmayı başarmıştı.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda bu pick-up modelinin, günde yaklaşık 25 kilometre menzil kazandıran bir güneş paneli seçeneği ile gelebileceğini açıklamıştı. Bu açıklama, ilk bakışta herkesi şaşırtmıştı. Şimdiyse bir tasarımcı, Cybertruck'ın güneş panelli versiyonunun nasıl görünebileceğine dair bir konsept tasarım oluşturdu. Konsept tasarım, Cybertruck'a daha da ilginç bir görünüş kazandırıyor.

Cybertruck'a eklenecek güneş panelleri, aracı işte bu hale getirebilir

Aslına bakacak olursak hem Tesla hem de bazı otomobil üreticileri, geçtiğimiz yıllarda güneş panelleri projelerini önemsediler. Ancak bir araca fazladan menzil kazandırabilmek için eklenecek güneş panelleri hem istenildiği kadar verimli değildi hem de yüksek bir maliyet çıkarıyordu. Hatta Elon Musk, 2017 yılında Model 3'e güneş paneli eklemek istediklerini ancak geri dönüşün buna değmediği sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Teknolojinin her dalının büyük bir hızla geliştiğini düşündüğümüz zaman, elbette bugün tasarlanan güneş panelleri çok daha işlevsel bir yapıya sahip. İşte bu durum, Elon Musk'ın aklını da çelmiş gibi görünüyordu. Çünkü Musk, Cybertruck'la ilgili düşüncelerini aktarırken fazlasıyla ciddiydi. İşte Slav Popovski tarafından oluşturulan konsept tasarım da bu araca güneş panelleri eklenmesi halinde nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar, o dönemlerde fazlasıyla konuşulmuştu. Çünkü şu an için Cybertruck'ın üzerine eklenecek güneş panellerinin nasıl görünebileceğini bilmek mümkün değil. Zaten araç, fazlasıyla ilginç bir tasarıma sahip ve bu tasarımın üzerine bir de güneş paneli eklendiğinde, ortaya çıkan genel görüntünün nasıl olacağını tahmin etmek hayli zorlaşıyor.

Elon Musk, yaptığı açıklamalarda konuşlandırılabilen panellere değinmişti. Bu da Cybertruck için hareketli mekanizmaya sahip olan bir güneş paneli dizaynını ortaya koyuyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi Cybertruck, zaten fütüristik yapısıyla oldukça farklı görünüyor. Görünüşe göre Cybertruck, 2021 yılının sonlarında yollara indiği zaman tüketicileri daha da heyecanlandıracak.

Oluşturulan konsept tasarıma ait video ise şu şekilde