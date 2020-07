YouTube’da 700 bin takipçisi bulunan Rich Benoit, Tesla projesini satacağını ve benzinli bir otomobile geçeceğini açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra YouTuber'ın videoları Topluluk Kuralları’nı ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılmaya başladı.

YouTube’da hemen her hobiye ya da her kültüre yönelik yayınlar yapan birilerini bulmak mümkün oluyor. Elektrikli otomobil meraklılarının da bu mecrada takip ettiği pek çok isim var. Bu isimler arasında Rich Benoit, 700 bin takipçisiyle popüler isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Rich Rebuilds adlı popüler bir kanala sahip olan Benoit, yüklediği videolarda parçaları sökülmüş Tesla'lar üzerinde çalışıyordu. Bu videolar toplamda 80 milyon izlenmeye sahipti. YouTuber son açıklamalarıyla Tesla projesinden vazgeçtiğini duyurdu.

Tesla’dan vazgeçtiği video kaldırıldı

Benoit son videosunda yaptığı açıklamada, parçalarına ayırmış olduğu Tesla’dan ve projesinden vazgeçtiğini açıkladı. Video, saatler içerisinde YouTube tarafından işaretlendi ve Topluluk Kuralları’na uymadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

“Why I’m selling my Tesla and going back to Gas” yani “Neden Tesla’mı satıp benzine geri dönüyorum” adlı videosunda Benoit, 2013 model Tesla Model S P85 üzerine gerçekleştirdiği projeyi satacağını açıkladı.

Benoit’in “Bu video biraz daha farklı olacak. Bu bölümde Tesla Model S’i yeniden inşa edeceğim. Her şey tek bölümde başlayıp biterken bir yandan da neden benzinli araçlara geri döndüğümü açıklayacağım Biraz ironik, değil mi?” dediği video yayından kaldırıldı.

YouTuber Tesla hayranlarını suçladı

Rich Rebuilds Twitter hesabından paylaşılan bir gönderide, “Tesla hayranları adeta Voltron’u oluşturdu ve YouTube’da videomun kaldırılması için saldırı başlattı. Uygunsuz içerik olarak işaretlenen video benim Tesla aracımı satıp yerine benzinli araç almamla ilgiliydi. Bayanlar baylar, arı kovanına çomak sokarsanız böyle olur” ifadesi kullanıldı.

İnternette genel olarak insanlar Benoit’e destek verirken bazı kullanıcılar da Tesla hayranlarıyla kararın ilişkili olduğuna dair kanıt istedi. Benoit ise videonun ilk 15 dakikasındaki beğnmeme oranlarını şüphelerinin nedeni olarak gösterdi.

Video daha sonra YouTube tarafından incelendiğinde içeriğin topluluk kurallarıyla herhangi bir şekilde ters düşmediği ortaya çıktı. Ardından da yeniden yayına alındı. Benoit ise hali hazırda hem karısının ve çocuklarının Tesla araçları olduğunu, kendisinin de iki Tesla otomobili olduğunu ve üçüncü bir taneye ihtiyaç duymadığını söyledi.