Efsanevi Dodge Charger, Toyota Supra ve Nissan GTR gibi Fast and Furious serisinde bugüne kadar ikonik hale gelen arabalara uygulanan modifiyeleri ve bu modifiyelerin maliyetlerini sizler için anlattık.

Hızlı ve Öfkeli serisi, 2001 yılında çıkan ilk filmle birlikte araba tutkunlarının aklını başından almaya devam ediyor. Seriye Hyper Lykan Sport gibi milyon dolarlık arabalar eklenmiş olsa da özellikle eski filmlerde gördüğümüz birçok model, zamanla serinin ikonik arabaları haline geldi. Hatta durum o kadar ciddileşti ki Toyota Supra ve Nissan Skyline GTR gibi modeller, BMW ve Mercedes-Benz'in domine ettiği yarış otomobili piyasasında Japon otomobillerini yeniden ön plana çıkardı.

Elbette arabaları hem tasarım hem de donanımsal açıdan bu hale getirmek kolay olmadı. Prodüksiyon şirketi, Honda S2000, Dodge Charger ve Mitsubishi Evo gibi modellere neredeyse araçları aldıkları fiyat kadar modifikasyon yapmak zorunda kaldı. Biz de işin detayına girip ikonik modellere yapılan modifikasyonları maliyetleriyle birlikte sizlerle paylaşmak istedik.

1994 Toyota Supra

Serinin bir diğer ikonik araçlarından biri olan Toyota Supra’nın altında 3 litrelik 2JZ GTE motor yatıyor. Tabii prodüksiyon şirketi tekerlekte 320 beygir üreten bu motorla sınırlı kalmamış ve kaputun altına Turbonetics T66 turbo kiti ve yine aynı markanın wastegate'ini eklemiş. Brian’ın kullandığı araçlardan biri olan bu Supra’nın sadece alış maliyeti ise 42 bin 800 dolarmış.

Araç, tıpkı 95’ Eclipse gibi egzos tarafında RPS markasına ait özel bir header ile modifiye edilmiş durumda. Ayrıca Brian’ın yarışlarda bir adım önde olmasını sağlayan 100 beygirlik NOS sisteminin maliyeti ise yaklaşık 415 dolar.

Supra’nın en pahalı modifikasyonlarının arasında coilover ve egzos sisteminin olduğunu söyleyebiliriz. GReddy Power Extreme markasına ait egzos sisteminin maliyeti bin 35 dolarken, Eibach’a ait coilover’ın fiyatı ise tam tamına 2 bin 100 dolar.

Araçta aynı zamanda Pro-Fec B basınç kontrol sistemi, M5Tuners’a ait 19 inçlik jantlar, AEBS turbo downpipe ve Lamborghini Diablo turuncusu boya bulunuyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman 1994 Toyota Supra’nın maliyeti:

1994 Toyota Supra: 42,800 dolar

Turbonetics T-66 Turboşarj: 1,222 dolar

Turbonetics Delta egzos baypası: 130 dolar

RPS özel header: 275 dolar

100 hp NOS sistemi: 415 dolar

AEBS turbo downpipe: 215 dolar

GReddy Power Extreme egzos sistemi: 1,035 dolar

Eibach coilover: 2,100 dolar

Pro-Fec B basınç kontrol: 408 dolar

M5Tuners jant seti: 3,200 dolar

Lamborghini Diablo turuncu boya: 390 dolar

Toplam: 52,190 dolar (613, 232 TL)

​1970 Dodge Charger R/T

Dominic Toretto’nun Charger’ı şüphesiz serinin en beğenilen ve en ilgi çeken modellerinden biri. 1970 model Dodge Charger’ın değeri o dönemde sadece 15 bin dolarmış, ancak araca yapılan modifikasyonlar bu değeri epey yükseltmiş.

900 beygir gücündeki Charger’a baktığımız zaman ilk dikkatimizi çeken şüphesiz BDS 8-71 süperşarj sistemi oluyor. Filmde bu sistemin hiçbir zaman kullanılmadığı gibi iddialar olsa da sadece BDS 8-71’in 6 bin 405 dolar olduğunu belirtelim.

Araçta aynı zamanda tıpkı 95’ Eclipse’de olduğu gibi NOS bulunuyor. Neyse ki Toretto’nun filmlerde bu NOS’u bol bol kullandığını görebiliyoruz. Orijinal tasarımına sadık kalınan Charger’da görsel açıdan yapılan en büyük değişiklik, paslanmaz çelik mazgal olmuş.

Toretto’nun kaza yapana kadar sürdüğü Charger’ın özellikleri bunlarla sınırlı kalmıyor elbet. Araçta AutoMeter markasına ait göstergeler ve Grant’a ait direksiyon kullanılmış. Charger’a takılan en pahalı özelliklerin arasında ise 3 bin 200 dolarlık büyük fren kitinin yer aldığını söylemeden geçmeyelim.

Gelelim Charger’ın motor ve şanzıman kısmına. Bildiğiniz üzere Dodge Charger, gücünü V8 Magnum motordan alıyor ancak prodüksiyon şirketi, hem motoru hem de şanzımanı değiştirme kararı alıyor. Böylelikle Charger’a General Motors’a ait 5,7 litrelik OHV motor ve yine aynı markanın Turbohydramatic 3 ileri otomatik şanzıman takılıyor.

Toretto’nun kullandığı Charger’ın toplam maliyetini birlikte hesaplayalım:

Dodge Charger: 20 bin dolar

Nitro oksit kiti: 385 dolar

Paslanmaz çelik mazgal: 195 dolar

Roll cage: 1,623 dolar

Grant direksiyon: 200 dolar

AutoMeter göstergeler: 510 dolar

Büyük fren kiti: 3,200 dolar

GM 5,7 litre OHV motor: 1,850 dolar

GM Turbohydramatic şanzıman: 1,601 dolar

BDS 8-71 süperşarj kiti: 6,405 dolar

Toplam: 35 bin 969 dolar (422,635 TL)​

2002 Mitsubishi Lancer Evo VII

2002 model Mitsubishi Evo, seride Tej Parker ve Brian O’Connor tarafından kullanılan efsane araçlardan bir tanesiydi. 2 Fast and 2 Furios filminde tanıdığımız Lime Green sarısı bu araç, başlı başına bir canavar olduğu için çok fazla modifiyeye ihtiyaç duyulmamış.

Mitsubishi Evo, Japon arabaları için özel olarak body kit hazırlayan DAMD markasının body kitini ve ARC’nin arka kanadını taşıyor.

Eclipse ve Charger’da bulunan sistemin aksine Evo’da ıslak nitro oksit sistemi kullanılmış. Hal böyle olunca da nitro oksit sisteminin maliyeti tam tamına bin 75 dolar olmuş. Araçta aynı zamanda 9-point roll cage, RMR markasına ait egzos sistemi kullanılmış ve Kawasaki sarısının altına imza atan isim de House of Kolor olmuş. Son olarak 2002 model Evo’da kullanılan Motegi Racing FF5 19 inçlik jantlar, Toyo lastiklerle kombinlenmiş.

Böylelikle Mitsubishi Lancer Evo’nun toplam maliyeti:

2002 Mitsubishi Lancer Evo VII: 29,995 dolar

DAMD Body Kit ve ACR arka kanat: 2 bin 84 dolar

Islak nitro oksit sistemi: 1,075 dolar

9-point roll cage: 468 dolar

Motegi Racing FF5 jant seti: 3 bin 200 dolar

Toyo lastik seti: 800 dolar

Kawasaki sarısı boya: 530 dolar

Toplam: 38,152 dolar (448,286 TL)​

Mitsubishi 95’ Eclipse GS

Brian’ın ikonik hale gelen Kawasaki yeşili Eclipse’i, gücünü 4 silindirli 420A motordan alıyor. Ancak prodüksiyon şirketi, Chrysler’ın bu motorunu yeterli bulmayıp araca turboşarj eklemiş. Araçta yapılan en büyük değişikliklerden birinin bu olduğunu söyleyebiliriz, zira yapılan az sayıdaki değişiklikler, prodüksiyon şirketinin aracın stok halini daha çok sevdiğini gösteriyor.

Filmlerde gördüğümüz 95 model Eclipse’de 75 beygirlik nitro oksit sistemi bulunuyor ancak bu sistem hiçbir zaman araca gerçekten takılmamış. Araçta aynı zamanda Injen markasına ait hava filtresi ve HotShot header kullanılmış.

95 model Eclipse’in tasarımına baktığımız zaman ise RoboCar’a ait body kit, APR’a ait arka kanat ve karbon fiber yarış aynalarının kullanıldığını görüyoruz. Araçta aynı zamanda 19 inçlik Axis SE7EN jantlar ve Toyo 225 lastikler yer alıyor.

Tüm bu detayları göz önünde bulundurduğumuz zaman:

Mitsubishi 95’ Eclipse: 23,045 dolar

RoboCar Body Kit: 300 dolar

APR arka kanat: 805 dolar

Karbon fiber yarış aynaları: 300 dolar

NOS tankı: 1,075 dolar

Axis SE7EN jant seti: 2,980 dolar

Toyo 225 lastik seti: 860 dolar

Toplam: 29 bin 365 dolar (345,038 TL)​

Nissan Skyline GTR R34

Fast and Furious denildiği zaman akla ilk gelen otomobillerden biri kesinlikle Brian’ın kullandığı Nissan Skyline GTR olur. Hem modifikasyon hem de alış fiyatı olarak serinin en maliyetli araçlarından biri olma özelliğini taşıyan bu GTR’ın baştan aşağı modifikasyondan geçtiğini söyleyebiliriz.

Prodüksiyon şirketi, Fast and Furious için bu GTR’ı tam 69 bin 759 dolara satın almış. Tahmin edebileceğiniz üzere arabanın stok haliyle yetinilmemiş ve K&N Ram hava filtresi, HKS titanium egzoz ve Turbonetic intercooler eklenmiş. Ayrıca bu GTR’da, ABD’nin en popüler body kit markalarından biri olan C-West’in body kiti kullanılmış.

Brian’ın GTR’ının sahip olduğu donanımlar tüm bunlarla sınırlı değil elbet. Araçta Nissan 350Z, Subaru WRX gibi modellerde görmeye alışkın olduğumuz ve bir seti 2700 dolar olan HRE 446R jantlar, Toyo T1R lastiklerle kombinlenmiş. Tabii tüm bunların yanında araçta yaklaşık 900 dolarlık JIC Magic damperlerin ve Stop Tech fren kitinin de kullanıldığını unutmayalım.

Yapılan tüm bu modifikasyonları göz önünde bulundurduğumuz zaman maliyetlerin ise şu şekilde olduğunu görüyoruz:

Nissan Skyline GTR: 69 bin 759 dolar

Body Kit: 695 dolar (Flexivity arka kanat dahil)

K&N Ram hava filtresi: 300 dolar

HKS Titanium egzoz: 1,145 dolar

Turbonatic Intercooler: 500 dolar

HRE 446 jant seti: 7600 dolar

Toyo T1R lastik seti: 900 dolar

JIC Magic Damper: 1350 dolar Stop Tech fren kiti: 2695 dolar

Toplam: 84 bin 944 bin dolar (998,092 TL)

​2001 Honda S2000

Serinin ilk iki filminde herkesin aklını başından alan Suki’nin arabası, uzun zamandır ortalarda olmasa da gördüğümüz anda tanıdığımız en ikonik modellerden birisi. Suki’nin yarışta Orange Julius’u yendiği bu aracın sadece alış maliyeti ise 32 bin 300 dolar.

Tabii araba stok haliyle kullanılmamış. S2000’de yapılan en büyük değişikliklerden birisi, 2 litrelik DOHC motor swapı olmuş. Motorla birlikte kullanılan Comptech süperşarjın fiyatı ise kendi başına sadece 5 bin 496 dolar.

Araçta aynı zamanda Japon modifikasyon devlerinden Veilside’a ait body kit bulunuyor ve tıpkı Evo’da olduğu gibi araç, ıslak NOS kitine sahip. Motegi Racing’e ait 18 inçlik jantlarla donatılan araçta Toyo lastikler kullanılmış ve aracın renk kısmını da yine House of Kolor üstlenmiş.

Böylelikle Honda S2000’in toplam maliyeti:

2001 Honda S2000: 32,300 dolar

Comptech Süperşarj: 5,496 dolar

Veilside Body Kit: 4,321 dolar

NOS kiti: 1,075 dolar

Motegi Racing jant seti: 700 dolar

Toyo lastik seti: 800 dolar

House of Kolor: 530 dolar

Toplam: 45,222 dolar (531,358 TL)

​Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3, Kaynak 4