HONOR'un yeni amiral gemisi telefonu Magic6 Pro, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Özellikleriyle mest eden telefon, fiyatıyla can sıkacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi HONOR'un birkaç ay önce tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Magic6 Pro, an itibarıyla Türkiye pazarına giriş. Yapay zekâdan destek alan etkileyici kamera özellikleriyle donatılan telefon, dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatılan akıllı telefon, 1.600 nit tepe parlaklık değeri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Kavisli yapıdaki ekran, sahip olduğu HDR desteği ile 5.000 nit parlaklıkta görüntü kalitesi sunabiliyor.

Karşınızda HONOR Magic6 Pro:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefon, bu gücü 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekliyor. 5.600mAh'lık gelişmiş bir batarya ile donatılan akıllı telefon, 80W kablolu, 66W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. HONOR'a göre bu akıllı telefon, 40 dakikada yüzde 100 şarj olacak. İşletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı MagicOS 8.0'in bizleri beklediğini söyleyelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Telefonun ana kamerası, 50 MP çözünürlük sunuyor. 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 180 MP periskop telefoto kamera da karşımıza çıkan özellikler arasında bulunuyor. Telefon, 2,5x optik, 5x hibrit ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma imkânı sunuyor. HONOR Magic6 Pro tüm bu özellikler sayesinde hareketli nesneleri en ayrıntılı biçimde yakalayabilyor. Sahip olduğu algoritma, binoküler derinlik tahmini ve spor portre segmentasyonundan yararlanarak arka planı hassas bir şekilde ayarlıyor ve hem geniş lensi hem de telefoto lensi aynı anda kullanarak doğal bir bokeh efekti oluşturuyor. Bu da spor fotoğrafçılığı gibi zorlu alanlarda bile eksiksiz performans sergilemesini sağlıyor.

HONOR Magic6 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç, FHD+ (1280 x 2800 piksel), 1.600 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 512 GB Ön Kamera 50 MP (f/2.0) + 3D derinlik sensörü Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/2.0) + 50 MP (f/2.0) + 180 MP (f/2.6) Batarya 5.600 mAh (80W) İşletim Sistemi MagicOS 8.0 (Android 14) Boyutlar 162.5mm x 75.8mm x 8.9mm Ağırlık 229 gram

HONOR Magic6 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 512 GB 59.999 TL

HONOR Magic6 Pro, markanın Türkiye'deki resmî internet sitesinden veya ülkemizdeki teknoloji perakendecilerinden satın alınabiliyor.

HONOR Magic6 Pro için kampanya da var!

HONOR, 12 Mayıs'a kadar geçerli bir de kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Magic6 Pro için 4.000 TL'ye kadar takas desteği sunulacak. Ayrıca 1.500 TL değerinde kılıf hediyesi de var. Bu akıllı telefonu satın alanlar, HONOR Watch GS3'e de ücretsiz bir şekilde sahip olmuş olacaklar.