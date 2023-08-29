Huawei, Mate 60 Pro'yu sessiz sedasız piyasaya sürdü. İşlemcisi açıklanmayan telefon, oldukça pahalı bir fiyat karşılığında satın alınabilecek. Huawei Mate 60 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün beklenmedik bir işe imza attı. Şirket, herhangi bir lansman gerçekleştirmeden, üst düzey özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu "Mate 60 Pro"yu piyasaya sürdü. Huawei'nin Çin'deki internet sitesinde satışa sunulan akıllı telefon için neden böyle bir şey yapıldığı bilinmiyor. Neticede Huawei'nin en çok ilgi gören akıllı telefonlarından bir tanesi de Mate serisiydi.

Huawei Mate 60 Pro, 6.82 inç boyutunda 2720 x 1260 piksel çözünürlük sunan FHD+ ekranla karşımıza çıktı. 120 Hz'ye kadar uyarlanabilir tazeleme oranı vadeden OLED ekran, üst kısmında 3 adet delik barındırıyor. Bu delikler, Apple'ın FaceID teknolojisini kopyalamak için kullanıldı. Huawei Mate 60 Pro'nun yüz tanıma sistemi, artık 3 boyutlu haritalama için özel sensör ve lazerler kullanıyor. Telefonun selfie kamerası ise 13 MP çözünürlük sunuyor ve kendinden ultra geniş açı desteğine sahip.

Karşınızda Huawei Mate 60 Pro

Huawei, yeni amiral gemisi telefonunda hangi işlemciyi kullandığını açıklamadı. Ancak yaşanan sızıntılar, 5G destekli Kirin 9000S'in Mate 60 Pro'ya hayat verdiğini gösteriyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 12 GB RAM, 1 TB'ye kadar da depolama alanı bulunuyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 88W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. HarmonyOS 4.0 işletim sistemi ile çalışan akıllı telefon, bu açıdan bir ilk olma özelliğine de sahip.

Huawei Mate 60 Pro'nun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan ana kamera yer alıyor. Bu ana kamera Mate 50 Pro ve P60 Pro'da da kullanılmıştı. Yani kendini ispatlamış bir sensör tercih edildi. Öte yandan; telefonun 12 MP ultra geniş açılı, 48 MP telefoto kamerasının bulunduğunu belirtelim. 100x dijital yakınlaştırma sunan Mate 60 Pro, kamera kalitesi ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Huawei Mate 60 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.82 inç, FHD+ (2720 x 1260 piksel), 120 Hz, OLED İşlemci Kirin 9000S RAM 12 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0), OIS + 12 MP (f/2.2) + 48 MP (f/3.0) Batarya 5000 mAh (88W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4.0 Boyutlar 163,65 x 79 x 8,1 mm Ağırlık 225 gram

Huawei Mate 60 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB Açıklanmadı 12 GB + 512 GB 960 dolar 12 GB + 1 TB Açıklanmadı

Huawei Mate 60 Pro'nun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor.