OPPO, katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu "Find N3 Flip"i duyurdu. Samsung Galaxy Z Flip5'e rakip olan akıllı telefon, dikkat çekici özellikler vadediyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte "Find N3 Flip" olarak isimlendirilen katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonunu duyurdu. Samsung Galaxy Z Flip5 rakibi bir telefon olarak karşımıza çıkan OPPO Find N3 Flip, ilk aşamada Çin'de piyasaya sürülecek olsa da ilerleyen dönemlerde küresel pazarlarda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Peki OPPO'nun yeni katlanabilir ekranlı telefonu tüketicilere neler vadediyor?

OPPO Find N3 Flip, çift ekranlı bir yapıya sahip olarak karşımıza çıktı. Telefonun ana ekranı, 6.8 inç ölçülerinde ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Kapak kısmına baktığımız zamansa 3.26 inç büyüklüğünde 720 x 382 piksel çözünürlük sunan bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekran, piksel değerlerinden de anlayabileceğiniz üzere dikdörtgen bir yapıya sahip. Ekran, telefonun arka kamera kurulumunu içine alan dairesel çerçevenin yan kısmında uzanıyor. Dürüst olmak gerekirse kapak ekranı tasarımı da kamera tasarımı da alışık olduğumuzdan epey farklı.

Karşınızda OPPO Find N3 Flip

OPPO'nun katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 9200 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 4.300 mAh kapasiteli bataryası ise 44W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 arayüzü ile çalışan telefonun dikkat çeken arayüz özelliklerinden bir tanesi, kapak ekranı için yapılan optimizasyon. Kullanıcılar, bu küçük ekranda bildirim görmek ve Spotify gibi sayısız uygulamayı kullanmanın yanı sıra, fotoğraf ve video çekimleri için de yardımcı olarak kullanabilecekler.

OPPO Find N3 Flip, üçlü kamera kurulumuna sahip olan bir akıllı telefon. Telefonun ana arka kamerası 50 MP çözünürlük sunarken, 48 MP ultra geniş açılı kamera ile bir 32 MP telefoto kamera da bizleri karşılıyor. Yapay zekâ ile de desteklenen kamera kurulumu, 4K fotoğraf ve video çekimlerine imkân tanıyor. Bu arada; OPPO Find N3 Flip'in ekranında da 32 MP'lik selfie kamera bulunduğunu belirtelim. Telefonun selfie kamerası da 4K çözünürlük desteğine sahip.

OPPO Find N3 Flip teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç, FHD+ (2520 x 1080 piksel), 1.600 nit, AMOLED

3.26 inç, 720 x 382 piksel, İşlemci MediaTek Dimensity 9200 RAM 12 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 32 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8), OIS, 48 MP (f/2.2) + 32 MP (f/2.0) Batarya 4.300 mAh (44W) İşletim Sistemi Android 13 (ColorOS 13.2) Boyutlar 166,4 x 75,8 x 7,79 mm Ağırlık 198 gram

OPPO Find N3 Flip fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 930 dolar 12 GB + 512 GB 1.040 dolar

Resmi satışları 8 Eylül'de başlayacak OPPO Find N3 Flip'in küresel pazarlara ne zaman açılacağı bilinmiyor. Bu arada, telefon küresel pazarlara açılacak olsa da Türkiye'ye gelip gelmeyeceği net değil.