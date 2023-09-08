Huawei, bugün sessiz sedasız Mate 60 Pro+'ı tanıttı. Mate 60 ve Mate 60 Pro'nun yer aldığı aileye katılacak telefon, önemli iyileştirmelerle geldi.

Huawei, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi telefonları Mate 60 ve Mate 60 Pro’yu sessiz sedasız tanıtmıştı. Dev şirket, şimdi de bu seriye dahil olacak diğer premium telefonu Mate 60 Pro+’ı bizlerle buluşturdu. Cihaz, kardeşleri gibi yine beklenmedik bir şekilde tanıtıldı.

Huawei Mate 60 Pro+, kardeşi Mate 60 Pro’ya benzer olsa da bazı iyileştirmeler içeriyor. Gelin cihazın özelliklerine birlikte göz atalım.

Karşınızda Huawei Mate 60 Pro+

Serinin diğer üyelerinden biraz daha güçlü olarak nitelendirebileceğimiz Mate 60 Pro+, 6,82 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED ekrana sahip. 300 Hz dokunma örnekleme hızı, ikinci nesil Kunlun cam ve IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası da cihazda dikkat çekiyor. Ağırlığı 225 gramken, uzunluğu ve genişliği sırasıyla 163,65 mm ve 70 mm olarak karşımıza çıkıyor.

Kamera tarafına bakacak olursak Çinli teknoloji devi, cihazın ön tarafında üç delikli bir tasarıma yönelmiş. Burada 13 MP’lik selfie kamerası, 3 boyutlu derinlik kamerası ve yüz tanıma sistemi görüyoruz. Arkada ise 48 MP ana, 48 MP periskop telefoto ve 40 MP ultra geniş açıklı kamera var.

Huawei Mate 60 Pro+, Kirin 9000s yonga setine sahip. Ayrıca 16GB RAM ve 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri de cihazla birlikte geliyor. 5000 mAh batarya ve 88W kablolu, 55W kablosuz şarjı unutmayalım. Son olarak telefonun en çok dikkat çeken özelliğinin uydu bağlantısı olduğunu belirtelim.

Huawei Mate 60 Pro+ teknik özellikleri

Ekran 6,82 inç, 120 Hz, OLED İşlemci Kirin 9000s RAM 16 GB Depolama 512 GB / 1 TB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 48 MP, 48 MP, 40 MP Batarya 5000 mAh İşletim Sistemi HarmonyOS 4

Huawei, cihazın fiyatını açıklamadı.