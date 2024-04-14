Huawei’nin çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Mate 70 serisinin çıkış tarihi ve özellikleri ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Telefonların sonbaharda tanıtılacağı söyleniyor.

Dünya çapında en çok tercih edilen markalardan biri olan Çinli teknoloji devi Huawei, her sene iddialı telefonlarıyla karşımıza çıkıyor. Şirket, bu sene de amiral gemisi segmentinde olacak Mate 70 serisini bizlerle buluşturacak.

Mate 70 ailesi, geçen yılki Mate 60 serisinin halefi olarak karşımıza çıkacak. Standart ve Pro modellerden oluşması beklenen cihazlar hakkında şu ana kadar çok fazla detay yoktu. Ne zaman gelecekleri de bilinmiyordu. Bugün bazı özellikleri ve çıkış tarihleriyle ilgili bilgiler geldi.

Yepyeni bir işlemciyle gelecek Mate 70 serisi ekim ayında tanıtılabilir

Sektörde dolaşan iddialara göre Huawei, Mate 70 serisini önümüzdeki ekim ayında resmen tanıtacak. Mate 60’ın Ağustos 2023’te tanıtıldığını belirtelim. Yani ilk olarak CnBeta tarafından ortaya atılan söylenti doğruysa şirket, yeni amiral gemilerini bu sene biraz daha geç çıkaracak. Cihazların iPhone 16’ya rakip olarak çıkarılabileceğini de belirtelim. iPhone 16 serisi, eylül ayında gelecek.

İddia, buna ek olarak telefonun işlemcisiyle ilgili de bilgiler içeriyor. Buna göre Mate 70 serisinde henüz ismi belli olmayan tamamen yeni bir Kirin işlemci göreceğiz. Geçen senekilerde Kirin 9000s çip seti yer almıştı. Bu işlemci, büyük beğeni toplamış ve Mate 60’ın ocak ayına kadar 30 milyondan fazla satmasında büyük etkili olmuştu.

Yeni Kirin işlemciyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Yine amiral gemisi seviye cihazlar olacak P70 modellerinin Kirin 9070 ile gelmesi bekleniyor. Mate 70’de kullanılacak olan yonga setinin ise buna benzeyebileceği bilgileri var. Sadece bazı küçük farklılıklar olabilir. Ayrıca yeni işlemcinin Huawei’nin 5 nm sürecinden geçen ilk silikon işlemcisi olabileceği de söyleniyor.

Bunlar dışında 2K ekran, yapay zekâ özellikleri, gelişmiş kamera gibi özelliklere de sahip olmaları bekleniyor. Cihazlar hakkında daha fazla bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız.