Huawei'nin en yeni ve en güçlü bilgisayarı MateBook X Pro, tek bilgisayardan her işi halletmek isteyenlerin gözdesi olabilir.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, "MateBook X Pro’nun" 2024 modelini duyurdu. Üst düzey özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayar, 2023 versiyonundan daha hafif ve her açıdan daha güçlü olmasıyla öne çıkıyor. Hongmeng Eco Spring İletişim Konferansında tanıtılan model, oldukça iddialı özelliklere sahip.

MateBook X Pro 2024, şirketin üst düzey dizüstü bilgisayarlarından bir tanesi. 14.2 inç boyutunda Huawei'nin "FullView" olarak isimlendirdiği ekrana sahip olan MateBook X Pro 2024, yüzde 93 ekran gövde oranı sunuyor. 120 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 1.000 nit parlaklık değerine ve 3120 x 2080 piksel çözünürlüğüne de sahip. Tabii bunlarla da kalmıyor.

Kasanın içi ayrı, dışı ayrı güzel.

Huawei’nin yeni MateBook X Pro modelleri, Intel’in Ultra 7 ve Ultra 9 işlemcilerinden güç alıyor. GPU tarafında ise Xe Iris yerine Intel Sharp Graphics var. RAM seçeneklerinde 16 ve 32GB sunan model, depolama tarafında 1 TB ve 2 TB seçeneklerini veriyor. Windows 11 Home Edition ile gelen laptop’un kasasının çevresinde 6 hoparlör ve 4 mikrofon yer alıyor.

Sadece 980 gram ağırlığındaki bilgisayar; mavi, beyaz ve siyah olmak üzere 3 renk seçeneğiyle geliyor. Ayrıca bilgisayarda “AI Özetleme” gibi yapay zekâ araçları da var. Tüm bu işlevler elbette bataryayı tüketecektir. Fakat 140W Turbo şarjı düşününce bunu da dert etmeye gerek kalmayacak gibi. Genel olarak her türlü işi hem taşınabilir hem de güçlü olan tek bilgisayardan çözmek isteyenlerin göz atması gereken bir bilgisayar olmuş MateBook X Pro.

Huawei MateBook X Pro 2024 teknik özellikleri:

Ekran 14,2", OLED, 3120 × 2080 piksel, 120Hz, 1.000 nit İşlemci Intel® Core™ Ultra 9, Intel® Core™ Ultra 7 RAM 16GB, 32GB Depolama 1TB, 2TB (NVMe PCIe SSD) GPU Intel® Sharp™ Graphics Webcam 1080P HD Ses 6x hoparlör, 4x mikrofon Batarya 70 Wh, (140W hızlı şarj) İşletim Sistemi Windows 11 Home Edition Boyutlar 310mm x 222mm x 13.5 mm Ağırlık 980 g

Huawei MateBook X Pro 2024 fiyatı:

Paket Fiyat Intel Ultra 7 + 16GB + 1TB 11.199 Yuan (1.520 Dolar) Intel Ultra 7 + 32GB + 2TB 12.499 Yuan (1.727 Dolar) Intel Ultra 9 + 32GB + 2TB 14.999 Yuan (2.077 Dolar)

Cihaz, Türkiye'ye geldiğinde buradaki avantajlı paketleri ve fiyatları sizlere ulaştıracağız.