Huawei Nova 3i Lite Tanıtıldı: İşte Özellikleri

ABD hükümeti tarafından kara listeye alınması nedeniyle yeni telefonlarını Google Mobil Hizmetleri olmadan çıkartmak zorunda kalan Çinli teknoloji devi Huawei, kısıtlamaya rağmen Japonya’da Google servisleri tarafından desteklenen Huawei Nova 3i Lite adında yeni bir cihaz tanıttı.

Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Mayıs 2019’da ABD tarafından ticari kara listeye alınan Huawei, uygulanan ticari yaptırımlar nedeniyle Google gibi önemli hizmetlere sahip birçok ABD merkezli şirket ile iş birliğini kesmek zorunda kalmıştı.

Yeni tanıtılan telefonlarında Google Mobil Hizmetleri’ni kullanamayan Çinli teknoloji devi, bu sorunun üstesinden gelmek için kendi mobil ekosistemi Huawei Mobil Servisleri'ni (HMS) geliştirmişti. Örneğin; geçtiğimiz mart ayında tanıtılan Huawei P40 serisinde ve geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Mate 30 serisinde Google servisleri yerine HMS yer almıştı.

Huawei Nova 3i Lite tasarımı

Japonya’da sürpriz bir lansman gerçekleştiren Huawei, Washington hükümetinin yaptırımlarına rağmen Google Mobil Servisleri tarafından desteklenen yeni bir akıllı telefon tanıttı. Nova 3i Lite adındaki cihaz, 6.21 inç ekran, çift kamera kurulumu ve Kirin 710 yonga seti gibi özelliklerle geliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Huawei’in yeni yakışıklısına yakından göz atalım.

Huawei Nova 3i Lite, 19:5:9 en boy oranına sahip 6.21 inç FHD+ LCD (IPS) ekran sunuyor. 2340 x 1080 çözünürlüklü panelde yer alan damla çentikte, selfie çekimleri ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Arka taraftaki ikili kurulum ise 13 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüğündeki sensörlerden oluşuyor.

Gücünü 2.2GHz hızındaki Kirin 710 yonga setinden alan Huawei Nova 3i Lite, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Grafik tarafında Mali-G51 işlemcisini kullanan akıllı telefon, 3.400mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucu ile gelen Nova 3i Lite, kutusundan Android 9.0 tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile çıkıyor. Cihazın fiyatı ve satış tarihi ise henüz belli değil.

Huawei Nova 3i Lite özellikleri