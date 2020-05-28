Huawei P40 Pro, DXOMARK’ın Kamera Listesini Domine Etti

Huawei’nin amiral gemisi Huawei P40 Pro, DXOMARK’ın en iyi akıllı telefon kameraları listesini domine eden isim oldu. Cihaz; fotoğraf, video, gece modu ve yakınlaştırma için 'en iyi cihaz' unvanının yeni sahibi olarak karşımıza çıktı.

Günümüzde şirketler her sene en az 3 amiral gemisi akıllı telefon tanıtır oldu. Tabii telefonunu yenilemek isteyen bir kişinin karşısına da hâliyle birçok seçenek çıkmaya başladı ancak akıllı telefonların kamera yetenekleri, artık telefon seçiminde insanın kararını etkileyen bir numaralı faktör hâline geldi.

Peki biz bir telefonu kullanmadan onun kamera performansını nasıl öğreneceğiz? Uzun zamandır bizi takip edenler, DXOMARK isimli platformu mutlaka duymuştur. Bu platform, hem genel anlamda hem de birçok kategoride en iyi kamera performansı sunan akıllı telefonları puanlıyor ve sıralıyor. Platform, bugün en iyi akıllı telefon kameraları listesini güncelledi.

Dört kategoride birinci oldu:

DXOMARK’ın güncellenen en iyi akıllı telefon kameraları listesinde bir isim listede birçok kez birinci sırada karşımıza çıktı. O da Huawei’nin yeni amiral gemisi Huawei P40 Pro oldu. Huawei P40 Pro, birçok kategorinin yanı sıra 'Fotoğraf İçin En İyi Telefon' seçilmeyi de başardı.

Huawei’nin amiral gemisi Huawei P40 Pro, DXOMARK’ın puanladığı kategorilerin 4’ünde aldığı puanlarla birinci sıraya yerleşti. Cihaz, ‘Fotoğraf İçin En İyi Telefon' kategorisinde 140 puan, ‘Video İçin En İyi Telefon’ kategorisinde 105 puan, ‘Gece Çekimlerinde En İyi Telefon’ kategorisinde 70 puan alarak listeye damgasını vurdu. Cihaz, ayrıca ‘Yakınlaştırmada En İyi Telefon' kategorisinin de kazananı oldu.

Peki Huawei P40 Pro’nun böyle bir başarı elde etmesini sağlayan donanım özellikleri ne? Huawei P40 Pro, 50 MP’lik RYYB Ultra Vision ana kamerası, 40 MP’lik Cine kamerası, 12 MP’lik SuperSensing telefoto kamerası ve 3D derinlik sensörü kamerasıyla DXOMARK’ta dört kategoride zirveye oturdu. Cihazın diğer özelliklerine göz atmak için şu yazımıza bakabilirsiniz.