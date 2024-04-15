Huawei, P serisi amiral gemisi telefonlarında isim değişikliğine gitti. Şirket artık, "Pura" ismini kullanacak. Neden böyle bir karar alındığı bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, akıllı telefonlarıyla ilgili radikal bir karar almış gibi görünüyor. Şirket, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı bir paylaşım ile "P" ismini değiştirdiğini açıkladı. Huawei'nin amiral gemisi telefonları artık "Pura" serisi olarak lanse edilecek.

Huawei, bundan 12 yıl kadar önce P serisi telefonlarla karşımıza çıktı. Şirket, o günlerden beri de isim değişikliği yapmadı. İspanyolca bir kelime olan pura'nın, saflık ve güzellik anlamına geldiğini belirtelim.

Huawei P70, "Pura70" ismiyle lansman yapacak

Huawei, çok yakın bir gelecekte P70 serisinin lansmanını gerçekleştirecekti. Ancak an itibarıyla böyle bir durum mümkün olmayacak gibi görünüyor. Zira Weibo'daki paylaşımlarda, Pura70 ismi kullanılmaya başladı.

Huawei, Pura serisinde 4 modelle karşımıza çıkacak. Bu akıllı telefonlar Pura70, Pura70 Pro, Pura70 Pro+ ve Pura70 Ultra olarak lanse edilecekler. Bu arada; Huawei'nin neden böyle bir karar alındığına ilişkin bir açıklama yapmadığını belirtelim.