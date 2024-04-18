Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Bu telefonlar, "Pura 70", "Pura 70 Pro", "Pura 70 Pro+" ve "Pura 70 Ultra" olarak karşımıza çıktı. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Huawei P serisi telefonların artık "Pura" olarak isimlendirileceğinden bahsetmiştik.
Peki Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları, tüketicilere neler vadediyor? Gelin hep birlikte, Huawei Pura serisi telefonlara yakından bakalım.
Karşınızda Huawei Pura 70 Ultra:
Huawei Pura 70 Ultra, serinin en güçlü telefonu. Bu telefon, XMAGE kamera sistemi ile donatıldı ve gerçekten etkileyici işler yapacak. Telefondaki 1 inç kamera sensörü, genişleyebilen ve büzülebilen, mekanik olarak dönen bir teleskopik mercek yapısına sahip. Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre bu özellik, telefonun 300 km/s hızda bile oldukça net görüntü kalitesi sunmasını sağlayacak.
Huawei Pura 70 Ultra teknik özellikleri:
|Ekran
|6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM
|İşlemci
|Kirin 9010
|RAM
|16 GB
|Depolama
|512-1024 GB
|Ön Kamera
|13 MP (f/2.4)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.6-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.1) + OIS
|Batarya
|5.200 mAh (100W)
|İşletim Sistemi
|HarmonyOS 4.2
|Boyutlar
|162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm
|Ağırlık
|226 gram
Huawei Pura 70 Ultra fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|16 GB + 512 GB
|1.380 dolar
|16 GB + 1 TB
|1.520 dolar
Huawei Pura 70 Pro+ teknik özellikleri:
|Ekran
|6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM
|İşlemci
|Kirin 9010
|RAM
|16 GB
|Depolama
|512-1024 GB
|Ön Kamera
|13 MP (f/2.4)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.4-f/4.0) + 12,5 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) + OIS
|Batarya
|5.050 mAh (100W)
|İşletim Sistemi
|HarmonyOS 4.2
|Boyutlar
|162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm
|Ağırlık
|220 gram
Huawei Pura 70 Pro+ fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|16 GB + 512 GB
|1.105 dolar
|16 GB + 1 TB
|1.245 dolar
Huawei Pura 70 Pro teknik özellikleri:
|Ekran
|6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM
|İşlemci
|Kirin 9010
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256-512-1024 GB
|Ön Kamera
|13 MP (f/2.4)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.4-f/4.0) + 12,5 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) + OIS
|Batarya
|5.050 mAh (100W)
|İşletim Sistemi
|HarmonyOS 4.2
|Boyutlar
|162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm
|Ağırlık
|220 gram
Huawei Pura 70 Pro fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|900 dolar
|12 GB + 512 GB
|970 dolar
|12 GB + 1 TB
|1.105 dolar
Huawei Pura 70 teknik özellikleri:
|Ekran
|6.6 inç OLED LTPO, FHD+ (2760 x 1250 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM
|İşlemci
|Kirin 9010
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256-512-1024 GB
|Ön Kamera
|13 MP (f/2.4)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.4-f/4.0) + 13 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.1) + OIS
|Batarya
|4.900 mAh (66W)
|İşletim Sistemi
|HarmonyOS 4.2
|Boyutlar
|157,6 mm x 74,3 mm x 7,95 mm
|Ağırlık
|207 gram
Huawei Pura 70 fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|760 dolar
|12 GB + 512 GB
|830 dolar
|12 GB + 1024 GB
|970 dolar