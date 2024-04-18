Huawei, Pura 70 serisi amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Özellikle de Huawei Pura 70 Ultra, kullanıcıları mest edecek gibi görünüyor. Peki bu telefonlar ne kadar?

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Bu telefonlar, "Pura 70", "Pura 70 Pro", "Pura 70 Pro+" ve "Pura 70 Ultra" olarak karşımıza çıktı. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Huawei P serisi telefonların artık "Pura" olarak isimlendirileceğinden bahsetmiştik.

Peki Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları, tüketicilere neler vadediyor? Gelin hep birlikte, Huawei Pura serisi telefonlara yakından bakalım.

Karşınızda Huawei Pura 70 Ultra:

Huawei Pura 70 Ultra, serinin en güçlü telefonu. Bu telefon, XMAGE kamera sistemi ile donatıldı ve gerçekten etkileyici işler yapacak. Telefondaki 1 inç kamera sensörü, genişleyebilen ve büzülebilen, mekanik olarak dönen bir teleskopik mercek yapısına sahip. Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre bu özellik, telefonun 300 km/s hızda bile oldukça net görüntü kalitesi sunmasını sağlayacak.

Huawei Pura 70 Ultra teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM İşlemci Kirin 9010 RAM 16 GB Depolama 512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.6-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.1) + OIS Batarya 5.200 mAh (100W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4.2 Boyutlar 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm Ağırlık 226 gram

Huawei Pura 70 Ultra fiyatı:

Versiyon Fiyatı 16 GB + 512 GB 1.380 dolar 16 GB + 1 TB 1.520 dolar

Huawei Pura 70 Pro+ teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM İşlemci Kirin 9010 RAM 16 GB Depolama 512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 12,5 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) + OIS Batarya 5.050 mAh (100W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4.2 Boyutlar 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm Ağırlık 220 gram

Huawei Pura 70 Pro+ fiyatı:

Versiyon Fiyatı 16 GB + 512 GB 1.105 dolar 16 GB + 1 TB 1.245 dolar

Huawei Pura 70 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM İşlemci Kirin 9010 RAM 12 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 12,5 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) + OIS Batarya 5.050 mAh (100W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4.2 Boyutlar 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm Ağırlık 220 gram

Huawei Pura 70 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 900 dolar 12 GB + 512 GB 970 dolar 12 GB + 1 TB 1.105 dolar

Huawei Pura 70 teknik özellikleri:

Ekran 6.6 inç OLED LTPO, FHD+ (2760 x 1250 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM İşlemci Kirin 9010 RAM 12 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 13 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.1) + OIS Batarya 4.900 mAh (66W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4.2 Boyutlar 157,6 mm x 74,3 mm x 7,95 mm Ağırlık 207 gram

Huawei Pura 70 fiyatı: