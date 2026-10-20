Hyundai, Yangın Riski Nedeniyle 94 Binden Fazla Otomobilini Geri Çağırdı: İşte O Modeller!

Hyundai, toplamda 94 bin 622 adet otomobilini yangın riski nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri konumunda bulunan Hyundai’nin Amerika bölümü, ABD’de 94.622 adet otomobili için acil bir güvenlik geri çağırma uygulaması başlattığını duyurdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Firmanın yaptığı açıklamaya göre bu geri çağırma, Genesis sedan otomobilleri kapsıyor. Araçların, hafızasız elektrikli koltuk donanımına sahip belirli 2015-2016 model Hyundai Genesis sedanları ile 2017-2020 model Genesis G80 araçları doğrudan etkilediği belirtilmiş.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yangın tehlikesi var

Firma, olası bir yangın tehlikesine karşı araç sahiplerinden otomobillerini kapalı garajlardan, binalardan veya diğer araçların yakınından uzakta, açık alanlarda park halinde tutmalarını istedi. Tehlikenin temelinde, aracın ön elektrikli koltuk kontrol anahtarının fiziksel olarak zarar görmesi ya da yerinden kayması yatıyor. Bu tür bir hasar meydana geldiğinde, araç stop edilmiş ve sürücü araçtan tamamen ayrılmış olsa bile sistem devrede kalmaya devam edebiliyor. Sürücü araçta yokken dahi çalışmayı sürdüren koltuk ayar motoru, sürekli elektrik yükü altında kalarak aşırı ısınmaya ve nihayetinde yangına sebebiyet veriyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan dosya kapsamında etkilenen araçlar iki ayrı grupta sınıflandırıldı. 54.644 adet 2015-2016 Hyundai Genesis ve 39.978 adet 2017-2020 G80 sedan. Hyundai yetkilileri, bu üretim kusuru ile bağlantılı olarak şu ana kadar 1 doğrulanmış yangın ve 1 ek olay tespit edildiğini bildirdi. Şans eseri söz konusu arızadan dolayı herhangi bir kaza ya da yaralanma vakası rapor edilmedi.

Buna karşın şirket, bahsi geçen güvenlik riski için henüz kesin bir çözüm geliştirebilmiş değil; çözüme yönelik çalışmaların hâlen devam ettiği aktarıldı. Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına Hyundai, koltuk çevresinden yanık kokusu gelmesi veya koltuk ayar düğmelerinin düzensiz çalışması halinde araçların derhal yetkili Genesis ya da Hyundai bayilerine götürülmesini öneriyor.