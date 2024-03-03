iPhone SE 4 olarak da anılan iPhone 16 SE'nin teknik çizimleri ortaya çıktı. Telefon, tasarım açısından tek kameralı bir iPhone 14'e benziyor diyebiliriz.

iPhone modelleri, ABD ve Avrupa gibi bölgelerde nispeten uygun ve sabit fiyatlı akıllı telefonlar olsalar da Türkiye'de özellikle Samsung gibi yerel fiyatlandırma yapan firmaların modellerine göre pahalı kaldığı söylenebilir. Bu nedenle ülkemizde bütçesini çok da zorlamadan bir iPhone kullanmak isteyenlerin gözü ile olarak iPhone SE modellerinde oluyor.

iPhone SE, bugüne kadar Apple için hep bir "bonus" model oldu ve hem tasarımı hem de tanıtım tarihleri açısından düzenli olarak güncellenen bir seri olmadı. Ancak iddialara göre Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte SE modelleri de ana seriye eklemeyi ve iPhone 16 SE, iPhone 16 Plus SE, iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max şeklinde 5 farklı modelle karşımıza çıkmayı planlıyor.

iPhone 16 SE, tek kameralı iPhone 14 gibi görünecek

Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılar, iPhone SE 4 ya da muhtemelen iPhone 16 SE olarak adlandırılacak modelin iPhone 14 gövdesine sahip, tek kameralı bir telefon olacağını ortaya koyuyordu. 91mobiles tarafından ulaşılan teknik çizimler, bu sızıntıları destekliyor. Ön tarafta çentikli, 6,1 inçlik bir ekran yer alırken arka tarafta sol üst köşede büyük, tek kamera yer alıyor.

iPhone 16 SE, "küçük ekranlı iPhone" fikrini yıkacak

iPhone 13 ve hatta iPhone 11, ülkemizde hala çokça tercih edilen modeller. Daha iyi bir kamera ve güncel bir işlemciyle benzer fiyata satışa sunulacak iPhone 16 SE, Türkiye'de en çok satılan akıllı telefonlardan biri olabilir. Mevcut iPhone SE modelleri, özellikle küçük ekranları nedeniyle günümüz akıllı telefonlarının gerisinde kalıyordu ancak yeni iPhone 16 SE, 6,1 inç ekranıyla bu eksiği de gidermiş olacak.

iPhone 16 SE, Türkiye'de iPhone 15'e yakın bir fiyata satılabilir

Elbetteki Apple, iPhone 16 SE ya da iPhone SE 4'ün iPhone 15 ya da iPhone 16 satışlarını baltalamasını istemeyecektir. Muhtemelen şirket, bunun için 48 MP kamera, en yeni işlemci, 8 GB RAM gibi üst düzey özellikleri yeni iPhone SE modeline eklemeyecek. Ayrıca mevcut iPhone SE modelinin 27 bin TL (64GB) başlangıç fiyatına sahip olduğunu düşünürsek iPhone 16 SE'nin 32-35 bin TL bandında bir fiyatla gelmesi muhtemel olacaktır ki bu, bazı kişilerin "Biraz daha koyup iPhone 15 alırım." demesine neden olabilir.