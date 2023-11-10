Dördüncü nesil iPhone SE'nin boyutları ortaya çıktı. Bu boyutlar, telefonun iPhone 14 ile aynı tasarıma sahip olacağını düşündürüyor. Ancak yeni iPhone SE, tek kamera kurulumu içermeye devam edecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, her yıl yeni bir amiral gemisi iPhone modeli ile karşımıza çıkıyor. Şirket, buna ek olarak zaman zaman da iPhone SE modelleri üretiyor. Uygun fiyatlı modeller, amiral gemisi modellerin sadeleştirilmiş ve nispeten eski görünümlü versiyonları olarak biliniyorlar.

Gelen son haberler ise artık bu durumun değişeceğini gözler önüne seriyor. İddialara göre Apple, 4. nesil iPhone SE'de büyük bir tasarım değişikliğine gidecek. Bu tasarım değişikliği, telefonun çok daha modern görünmesini sağlayacak.

iPhone SE 4, iPhone 14'ün kopyası olacak

Edinilen bilgilere göre iPhone SE 4, 146,7 mm uzunluk, 71,5 mm genişlik ve 7,80 mm kalınlık değerine sahip olacak. Eğer buradaki bağlantı üzerinden Apple'ın resmî internet sitesini ziyaret edip iPhone 14'ün boyutlarına bakacak olursanız, iPhone SE 4 için ortaya çıkan boyut bilgileri ile iPhone 14'ün boyut bilgilerinin aynı olduğunu görürsünüz. Yani iddiaya göre dördüncü nesil iPhone SE, iPhone 14 ile aynı tasarıma sahip olacak.

Ancak bu demek değil ki her iki telefon da teknik özellikler açısından aynı olacak. İddialara göre iPhone SE 4, tek kameralı bir yapıya sahip olmaya devam edecek. Üstelik bunu doğrulayan bir istatistik de var. Elde edilen boyut bilgilerine göre iPhone SE 4, iPhone 14'ten 6 gram daha hafif olacak. Sektör kaynakları, bu farklılığın kamera sensöründen kaynaklı olacağına inanıyorlar. Tabii tüm bunların birer iddia olduğunu unutmamak lazım.