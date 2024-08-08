Yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisi altında, araç kullanırken rahat etmek için genellikle ilk tercihlerimizden biri klimanın devreye girmesi veya camları açmak oluyor. Ancak bu seçimlerimiz de yakıt tüketimi üzerindeki etkileri bazen beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor.

Mesela araç içinde klima açmak, birçok kişinin de zannettiği gibi aslında yakıt tüketimini etkiliyor mu?

Etkiliyorsa neden böyle bir durum gerçekleşiyor? Klima ile yakıtın ne gibi bir ilgisi var? Gelin anlatalım.

Klimanın çalışması, motordan aldığı enerjiyi alternatör aracılığıyla sağladığından bu durum yakıt tüketimini elbette artırıyor.

Ancak bu etki aracın yaşına, hızına, boyutuna, motor gücüne ve dış sıcaklığa bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Genel bir çıkarım yaparsak klima kullanımının dizel araçlarda 100 kilometrede yaklaşık 1-1,5 litre, benzinli araçlarda ise 1-2 litre yakıt tüketimine yol açtığını söyleyebiliriz.

Klima açmak mı daha verimli yoksa cam açmak mı?

Araç içinde klima ve cam açma arasında verimlilik farkı, genellikle aracın hızına bağlı. Şehir içindeki dur-kalk trafiğinde camları açmak, yakıt tasarrufu sağlayabilir çünkü düşük hızlarda aerodinamik sürtünme etkisi minimaldir.

Fakat hızınız 80 km/s’nin üzerine çıktığında camları açmak aerodinamik direnç yaratacağı için yakıt tüketimini artıracaktır. Bu durumda klima kullanmanın daha ekonomik olabileceğini söyleyebiliriz.

Otomatik klima sistemleri, manuel sistemlere kıyasla yakıt tüketimi konusunda daha verimli olabilir.

Manuel klimalarda sıcaklığı ayarlamak için klimayı yüksek güçte çalıştırırız. Bu da daha fazla yakıt tüketimine neden olabiliyor. Otomatik klimalar ise dış sıcaklığa göre kabin içindeki sıcaklığı sabit tutma konusunda daha hassas ve verimli bir şekilde çalışıyor.

Bu sistemler, ideal sıcaklığa ulaşıldığında düşük güçte çalışmaya devam ederek, yakıt tüketimini %25 oranında azaltabiliyor.

Klimayı aracı çalıştırır çalıştırmaz açmayın.

Arabayı çalıştırır çalıştırmaz klimayı açmak yerine önce camları açarak kabini havalandırmanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü direkt klimayı açmak, içeriye sıcak havayı vereceği için daha kötü bir sonuç doğurur.

Klimayı sirkülasyon modunda çalıştırmak da dışarıdan hava alımı yerine kabin içindeki havayı kullanarak enerji tüketimini azaltmanızda yardımcı olacaktır.

Görüldüğü üzere araçta klima kullanımının yakıt tüketimi üzerindeki etkisi, hızınıza ve sürüş koşullarınıza bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Siz de bu bilgilere dikkat ederek daha verimli bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz.

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