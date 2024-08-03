Klasik otomobil tutkunlarının kalbinde ayrı bir yere sahip Mercedes-Benz W123; dayanıklılığı, konforu ve şıklığıyla otomotiv dünyasının da efsanelerinden biri. Peki, bu aracın bu kadar özel olmasını sağlayan özellikleri nelerdi?

Dönemin favorilerinden biri olması bir yana günümüzde bile hâlâ sokaklarda görebildiğimiz Mercedes-Benz W123’ün yenilikçi birçok özelliği mevcuttu.

Yaşlar yeter mi bilmiyoruz ama 1976-1985 yılları arasında üretilip çok uzun yıllar yollarda gördüğümüz Mercedes-Benz W123 için “Gözümde canlandı koskoca mazi.” diyeceğiniz özelliklerini hatırlayalım.

Mercedes-Benz W123’ün öne çıkanları:

Âdeta tank gibi duran sağlam yapısıyla biliniyor.

Sunduğu konfor ile dikkat çekiyor.

Üretildiği dönemde birçok yenilikçi teknolojiyi beraberinde getirdi.

Geniş motor yelpazesi sunuyordu.

Tasarımı, zamansız ve ikonik bir estetiğe sahip.

Âdeta tank gibi duran sağlam yapısıyla biliniyor.

Mercedes-Benz W123'ün en belirgin özelliklerinden biri, inanılmaz dayanıklılığı ve güvenilirliği. Yüksek kaliteli malzemeler ve üstün mühendislik sayesinde W123, yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Özellikle dizel motorlu modelleri, milyon kilometreyi aşkın yol katetmiş olsa bile hâlâ çalışır durumda olan araçlar arasında yer alıyor. Bu özellik de W123'ü sadece bir otomobil değil, uzun ömürlü bir yatırım hâline getiriyor.

Sunduğu konfor ile dikkat çekiyor.

Geniş iç mekânı, ortopedik destekli ve elektrikle ısıtılan koltukları, kaliteli döşemeleriyle sürüş keyfini maksimuma çıkarıyor. Aracın iç tasarımında kullanılan ahşap kaplamalar ve krom detaylar, ona zarif ve lüks bir hava katıyor. Ayrıca sessiz kabini sayesinde uzun yolculuklar daha keyifli ve dinlendirici bir hâle geliyor.

Üretildiği dönemde birçok yenilikçi teknolojiyi beraberinde getirdi.

ABS fren sistemi, sürücü hava yastığı gibi güvenlik özellikleri, o yıllar için oldukça ileri teknolojiler arasında yer alıyordu. Ayrıca klima sistemi, elektrikli camlar ve vakumla çalışan merkezi kilit gibi konfor odaklı donanımlar da bu modelde mevcuttu.

Kaset çalarlı ve kaset çalarsız çeşitli radyolar, arka koltuk baş dayanakları gibi özelliklerin yanı sıra station wagon modeline ayrıca üçüncü sıra, arkaya bakan katlanabilir koltuklar da eklenebiliyordu.

Geniş motor yelpazesi sunuyordu.

Benzinli ve dizel seçenekler arasında, ekonomik sürüşten yüksek performansa kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilen motorlar mevcuttu. Özellikle 300D modeli, düşük yakıt tüketimi ve uzun ömrü ile birçok kullanıcının favorisi hâline gelmişti. Bu çeşitlilik de her sürücünün beklentilerini karşılayabilecek bir W123 bulmasını sağlıyordu.

Çarpıcı sıralı dört dizel motorları ise sonsuza kadar dayanacak şekilde üretilmişti. 55 beygir gücündeki 2 litrelik, 4 silindirli dizel; 185 beygir gücündeki 2,8 litrelik, 6 silindirli enjeksiyonlu motorlar sunulanlar arasındaydı.

Tasarımı, zamansız ve ikonik bir estetiğe sahip.

Düz hatları, geniş ızgarası, ana farın yanında halojen sis lambası ve yuvarlak farları ile hemen tanınabilir bir görünüme sahip olan bu model, klasik otomobil tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Aracın dış tasarımında kullanılan krom aynalar ve tampon gibi detaylar ise ona hem klasik hem de sofistike bir hava katıyor.

Eğer siz de klasik otomobillerin büyüleyici dünyasına adım atmak istiyorsanız, Mercedes-Benz W123 kesinlikle göz atmanız gereken bir model.

Eskiyi sevenler için: