Japon tarım makineleri üreticisi Kubota, sürücüsüz ve tamamen otonom traktörü Kubota X'i tanıttı. Traktör, üzerinde bulunan güneş panellerinden güç alıyor ve tamamen elektrikli olarak çalışıyor.

Tarım makineleri üreticisi Kubota'ya göre artık Japonya'da tarım arazileri giderek daha da genişliyor ve ülkede, toprağı işleyecek daha az sayıda çiftçi bulunuyor. Şirket, bu problemi göz önünde bulundurularak çiftçilere yardımcı olacak, tamamen otonom bir sürücüsüz traktör tanıttı.

Kubota X adıyla tanıtılan traktör, Kubota'nın Agrirobo otonom teknoloji programının bir parçası olarak tasarlandı. Otonom traktör, Kyoto'da gerçekleştirilen bir sergide tanıtıldı. Aracın teknik detaylar tam olarak bilinmese de, Kubota X, lityum iyon bataryalar ile güneş panellerine sahip ve tamamen elektrikle çalışıyor.

Traktörde GPS, kamera gibi yerleşik sensörler ve yapay zeka tabanlı bir yönlendirme sistemi kullanıldı. Araç hem normal tarlalarda hem de pirinç tarlası gibi zorlu alanlarda sürücüsüz olarak çalışabiliyor. Yapay zeka sistemi, aracın hava durumu ve ekinlerin büyüme hızı gibi faktörleri izlemesini sağlıyor. Böylece traktör, tohumlama, hasat veya toprak işleme gibi görevleri ne zaman başlatacağına kendi karar verebiliyor.

Kubota X'te tekerlekler yerine, çeşitli arazilerde güçlü bir çekiş sağlayan dört adet palet bulunuyor. Bu paletlerin her birinin kendi entegre motoru olduğu için bağımsız olarak farklı hızlarda döndürülebiliyor ve bu sayede traktör, oldukça dar açılarda dönüşler yapabiliyor. Tüm bunlara ek olarak, aracın ana gövdesinin yüksekliği de ayarlanabiliyor. Yani ekstra stabilite gerektiğinde alçalabiliyor ve daha uzun bitkiler üzerinde ilerlemesi gerekirse yükselebiliyor.

Kubota X'in üretimine ne zaman başlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak araç, piyasaya sürülmesiyle birlikte Yanmar ve CNH Industrial gibi şirketler tarafından geliştirilen otonom traktörlerle rekabet edebilir.