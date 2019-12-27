Dünyanın En Hızlı Traktörü JCB Fastrac'a Yakından İncelendi

Bugüne kadar hız rekoru kıran hiper otomobillere ve elektrikli araç rekabetine alıştık. Ancak ürettiği iş makineleriyle ön plana çıkan JCB, Williams Advanced Engineering ile birlikte dünyanın en hızlı traktörünü yarattı.

Traktör ve iş makineleri üreten JCB, heyecan verici bir yıl geçiriyor ve şirket, bu yıl iki rekor kırmayı başardı. Haziran ayında motosiklet yarışçısı ve televizyon sunucusu Guy Martin, JBL Fastrac 8000 traktör ile 166.72 km/s hıza çıkarak ilk rekoru kırdı.

Kasım ayında Martin, yeniden direksiyonuna geçtiği traktörle ortalama 217.570 km/s hız yaparken, maksimum 247.35 km/s hıza ulaşmayı başararak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Formula 1 yarışlarının önde gelen mühendislik ekiplerinden biri olan Williams Advanced Engineering ile yapılan iş birliği, JCB Fastrac'e dünyanın en hızlı traktörü olma ünvanını kazandırdı.

Yeni hız rekoru için kullanılan JCB Fastrac'ın kaputunun altında yatan 7.2 litrelik dizel motor, 1.015 beygir gücü ve 2.500 Nm tork üretiyor. Rekor denemelerinde alınan ilginç önlemlerden biri, güçlü motorun fazla ısınması nedeniyle her denemeden önce aracın ön tarafında yer alan çiftli bölmeye, 25 kilogram buz yüklenmesi oldu.

Traktörün standart CVT şanzımanı, aracın ivmelenmesini güçlendirmek için 6 ileri vitesli bir şanzıman ile değiştirildi. Traktörün aerodinamik çalışmaları Williams Advanced Engineering tarafından yapıldı ve rekor için daha küçük, hafif ve aerodinamik bir kabin kullanıldı.

JCB Fastrac ile ilgili bir diğer ilginç özellik ise aküsünün olmaması. Bu da, motorun harici bir akü veya jeneratör kullanılarak çalıştırılmasını gerektiriyor. Traktörün hava kompresörü de yok ve fren sisteminin gerektirdiği hava, kabinin arkasında bulunan üç hava tankı tarafından sağlanıyor. Autocar, JCB Fastrac'ı yakından görüntüleyerek detaylı olarak inceledi.

İşte dünyanın en hızlı traktörü: