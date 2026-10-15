LC Waikiki, Kurumsal Akademi çatısı altında hayata geçirdiği Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Okulu ile çalışanlarının yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve dijital okuryazarlık alanlarında yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle yürütülen programı başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek.

LC Waikiki, Avrupa’nın en büyük üç moda perakendecisinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışanlarının dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kurumsal Akademi tarafından hayata geçirilen Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Okulu, çalışanların dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerini anlayarak iş süreçlerinde etkin şekilde kullanabilmelerini amaçlıyor.

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Dijital yetkinliklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle gerçekleştirilen programın müfredatı, LC Waikiki Kurumsal Akademi tarafından Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak hazırlandı.

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8 modül ve 27 oturumdan oluşan program, hafta içi iki gün, çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Programda yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, dijital üretim ve girişimcilik, dijital okuryazarlık, dijital dünyada iletişim ve programlama mantığı gibi başlıklar ele alınıyor. İç eğitmenler, kendi alanlarındaki gerçek iş örneklerini ve kurum içi vakaları eğitimlere taşıyarak öğrenilen bilgilerin günlük iş süreçleriyle ilişkilendirilmesini sağlıyor. Farklı departmanlardan çalışanların katıldığı program, teknoloji alanında çalışanlarla sınırlı kalmayarak şirket genelinde dijital yetkinliklerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Başarılı katılımcılara sertifika veriliyor

450 çalışanın yer aldığı program sonunda katılımcıların, eğitim süresince edindikleri bilgi ve yetkinlikleri kullanarak kendi iş alanlarına yönelik somut çözüm önerileri geliştirmeleri bekleniyor. Böylece hem iş birimlerine değer sağlayacak uygulama örneklerinin ortaya çıkarılması hem de geliştirilen projelerin yaratacağı katkı üzerinden programın yatırım geri dönüşünün ölçümlenmesi hedefleniyor. Değerlendirmelerde başarılı olan katılımcılara ise Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi onaylı sertifika verilecek.

LC Waikiki, önümüzdeki dönemde programın kapsamını genişleterek dijital yetkinlik gelişimini farklı hedef kitlelere taşımayı planlıyor. Bu doğrultuda üniversite öğrencileri ve çalışanların çocukları gibi farklı grupların da programa dahil edilmesi hedefleniyor.