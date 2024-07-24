Tofaş Murat 131'i düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Belki bir zamanlar ailenizle yaptığınız uzun yolculuklar, belki de ilk sürüş deneyiminiz... Türkiye’nin otomobil tarihinde önemli yeri bulunan, 70’ler dediğimizde gözümüzde canlandırdığımız, günümüzde bile sevdalısı bulunan Murat 131’i hatırlayalım mı?

1976’da Bursa’da üretilmeye başlanan, 1988’de yerini kuş serisi Doğan ve Kartal’a bırakana kadar popüler Murat 131’in herkes tarafından bilinmeyen yönleri de var.

Maziye yolculukta bugünkü aracımız Murat 131. O zaman başlayalım.

Murat 131 hakkındaki gerçekler:

İtalyan köklerinden geliyor.

Türkiye’ye özel üretim versiyonları vardı.

Döneminin otomobillerine kıyasla oldukça yakıt verimli bir araçtı.

İki farklı motor versiyonuyla üretildi.

Konforu ve bakım kolaylığı ile ayrıca ilgi gördü.

İtalyan köklerinden geliyor.

Tofaş Murat 131, aslında Fiat 131'in bir uyarlaması. Fiat 131, İtalyan otomobil devi Fiat tarafından üretilmiş olup Türkiye'de Tofaş tarafından lisanslı olarak üretildi. Bu nedenle de aracın tasarımında ve mühendisliğinde İtalyan dokunuşlarını hissetmek mümkün.

Türkiye’ye özel üretim versiyonları vardı.

Murat 131'in standart modelleri dışında, Tofaş'ın ürettiği özel versiyonları da bulunuyor. 1985’te aracın arka kısmı C sütunundan itibaren yükseltildi ve büyütüldü.

Döneminin otomobillerine kıyasla oldukça yakıt verimli bir araçtı.

Özellikle şehir içi kullanımda sağladığı düşük yakıt tüketimi ile kullanıcılarının cebini de düşündü. İlk üretildiği dönemde 100 km’de ortalama 9 litre yakıt tüketimi sunuyordu.

İki farklı motor versiyonuyla üretildi.

1,3 ve 1,6 litrelik benzinli motor seçenekleriyle sunuldu. 1,3 litrelik motor, 64 beygir gücü üretirken araçta 4 ileri manuel şanzıman kullanıldı ve boş ağırlığı 985 kilogramdı. Bu hâli ile 0-100 hızlanmasını 16,2 saniyede gerçekleştiriyordu ve 150 km/h maksimum hızıydı.

1,6 litrelik motor ise 74 beygir gücündeydi. 4 silindirli motorlu aracın ağırlığı ise 965 kg’dı. Hızlanması ise 12,8 saniyede gerçekleşiyordu ve maksimum hızı 160 km/h idi.

Konforu ve bakım kolaylığı ile ayrıca ilgi gördü.

Murat 124’e göre daha geniş iç hacim sunması konfor açısından tercih sebebiydi. Bunun yanı sıra PVC malzemeden üretilmesiyle dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım da sundu. Bu sayede ayrıca bakım ve tamir maliyetleri de düşüyordu.

Dönemin sürücülerini etkileyen özelliklerden bir diğeri ise sökülebilir ön çamurluk ile güvenliğin de ön plana çıkmasıydı. Güvenli demişken benzin deposunun arka koltukların arkasında olmasından da bahsetmeden olmaz.

Nostaljinin simgesi

Özellikle gençler arasında nostaljik bir trend hâline de gelen Murat 131’i modifiye ederek yeniden yollarda görebiliyoruz. Dönemin sembolü Murat 131’in ilk versiyonlarını görmek ve geçmişe yolculuk yapmak istiyorsanız Bursa’daki Tofaş Araba Müzesini de ziyaret edebilirsiniz.

Nostalji demişken: