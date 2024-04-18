Meta, OpenAI ve Google gibi rakipleri bir tık huzursuz edecek gelişmelerle karşımızda.

Yapay zekâ tarafında emin adımlarla yürüyen Meta, Google gibi önüne gelen sektöre atlasa da bu konuda daha oturaklı adımlar atarak hamlelerinin kalıcı olmasını sağladı. Bu da OpenAI ve NVIDIA gibi güncel devlere kafa tutmasını mümkün kılıyor. Şirket, yakın zamanda Meta AI isimli asistanını kullanıma sunmaya başladı.

Bunun duyurusunu yapan şirket, asıl spot ışığını ise Llama 3 isimli dil modeline tuttu. İki versiyonla gelen bu dil modeli, şirketin söylediğine göre açık kaynak olarak sunulan en marifetli olma özelliğini taşıyor. Bunun haricinde de oldukça ilgi çekici detaylara sahip.

Llama 3 jenerasyonunun ilk iki modeli, 8B ve 70B isimleriyle geliyor.

Söz konusu isimler, parametre sayılarından geliyor. 8B’de 8, 70B’de ise 70 milyar parametre yer alıyor. Bu parametrelerin çok sayıda kullanım senaryosunun altından rahatça kalkabileceği de belirtilmiş. Ayrıca Meta, endüstri standartlarındaki benchmark’larda modelin üst seviye performans gösterdiğini ve ileri seviye mantık yürütme gibi kabiliyetlere sahip olduğunu da söylüyor.

Söz konusu model, Meta’nın yeni çıkan yapay zekâ asistanına da güç veriyor. Bu da asistanın hâlihazırdaki yeteneklerini üst seviyeye çıkarıyor. Tanıtılan modeller her ne kadar yazı temelli olsa da Meta, ilerleyen dönemde hem çok dilli hem de birden fazla veri tipini analiz edebilen modeller üretecek.

Meta, rakipleriyle oldukça büyük bir rekabete giriyor ve elindeki her şeyi kullanmaktan çekinmiyor. Şirket, uygulamalarına yerleştirdiği yapay zekâ asistanını Ray-Ban Meta gözlüklerinde de sunacak. Sizin düşünceleriniz neler?