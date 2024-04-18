Yapay zekâ yarışını kazanmaya kafayı takmış olan Meta, İsviçre çakısı gibi bir asistan ortaya koydu.

Yapay zekâ üzerine son dönemde fazlaca düşen Meta, kullandığımız akıllı aksesuarlara ve ev robotlarına, çevre algılama yetenekleri kazandıracak sistemini duyurmuştu. Oldukça devrimsel olan bu teknoloji sayesinde şirket, akıllı gözlüklerin bile görsel hafızaya sahip olabileceğini ve bunun gündelik hayatta nasıl fayda sağlayacağını göstermişti.

Fakat şirket böylesine uzun vadeli planlarını anlatırken kısa vade yapay zekâ planlarını da ihmal etmiyor. Zira şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, geçtiğimiz hafta adımlarını duyduğumuz Meta AI Asistanı’nını ve Llama 3 modelini duyurdu. Şirketin şimdiye kadar ki en yetenekli dil modeli olduğu belirtilen Llama 3, Asistan’a da güç veriyor.

Meta AI Asistanı, cebinizde ve bilgisayarınızda her zaman ücretsiz.

Küreselde aşamalı olarak erişime açılan Meta AI; Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamalarının hepsinde kullanılabiliyor. Meta AI’dan tavsiye isteyebilir, kendisine matematik soruları sorabilir, kendisini danışman olarak kullanabilir veya en basiti; “fark etmezci” arkadaşlarınız varsa nereye gideceğinize karar vermesini isteyebilirsiniz.

Hizmetin bilgisayar üzerinde de erişilebilir olmasını isteyen şirket, meta.ai sitesini de kullanıma sundu. Henüz ülkemizde erişime açık olmasa da yayıldığı zaman fazlaca kullanıcı bulacaktır. Hesabınızla giriş yaptığınız zaman sohbetleri kaydetme imkânınız da olacak. Asistan, gerçek zamanlı veri kullanarak sorularınıza yanıt verecek.

Midjourney’den alışık olduğumuz /imagine komutuyla da görsel oluşturmak mümkün. Hatta görselllerin içine yazı bile yerleştirebiliyorsunuz. Bunun da ötesinde, oluşturduğunuz görselleri canlandırmanız mümkün. Meta AI, dünya genelinde herkesin kullanabileceği en gelişmiş ve ücretsiz yapay zekâ aracı olma hedefi taşıyor. Fakat dediğimiz gibi, aşamalı olarak kullanıma açılıyor. Siz bu asistanı nasıl buldunuz?