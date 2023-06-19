Mutsuz Sonla Biten Dizileri Mutlu Sonla Bitmiş Gibi Resmettik: İşte Yapay Zekâ ile Ortaya Çıkan O Görseller

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Bu dizilerdeki çiftlerin hikâyelerini izlememiş olsanız bile olan bitene az çok hakimsinizdir. Onlara mutlu sonlar yazıp "bir yerlerde" mutlu olduklarını göstermek istedik.

"Şöyle bir fikrimiz var" diyerek ulaştığımız Alptekin arkadaşımız, "teginart" adlı Instagram hesabında birbirinden yaratıcı işler çıkarıyor.

Ricamızı kırmadı ve Webtekno'ya özel olarak aşağıdaki çalışmaları hazırladı. Benzer çalışmalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bihter ve Behlül'ün, kayıplara karışarak herkesten uzakta mutlu bir hayat kurdukları o ihtimal...

Aşkı Memnu

"Belki başka bir yerde, yine yan yanayızdır." repliğini hatırladık mı? :(

leyla ile mecnun

Polat ve Elif, yine Kız Kulesi önünde. Bu kez çocuklarıyla birlikte.

Kurtlar Vadisi

Duygu, Metin’in kendisini anlattığı İncir Reçeli filmini duyunca geri döner. Filmi birlikte izlerler.

İncir Reçeli

Hikâyeyi şöyle kurgulasak: Eyşan, babasının Ömer’i düşürmek istediği tuzağı Ömer’e ifşa eder. Ömer, Cengiz’i de Ali’yi de asla affetmez. Eyşan ve Ömer mutlu bir hayat sürerken Cengiz ve Ali perişan haldedir.

Ezel

Alper, Ada ve çocuklarının pazar günü aktivitesi: Havuçlu kek!

Issız Adam

İlyas ve Asya’nın hayatları, yeni model bir arabayla farklı bir yöne evriliyor.

Selvi Boylum Al Yazmalım

İnci Hoca, Mete’nin sevgisiyle iyileşir. Oğullarına mandolin çalmayı öğretirler.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Poyraz ve Ayşegül, evliliklerini süsledikleri çocuklarının doğum günü partisindedirler. Sinan da bir hayli büyümüş…

poyraz karayel

Bonus: "Ben seninle mutsuzluğu da varım, Behzat!"

behzat ç

Umarız sizin de mutlu sonlarınız olur.
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