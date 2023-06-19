"Şöyle bir fikrimiz var" diyerek ulaştığımız Alptekin arkadaşımız, "teginart" adlı Instagram hesabında birbirinden yaratıcı işler çıkarıyor.
Ricamızı kırmadı ve Webtekno'ya özel olarak aşağıdaki çalışmaları hazırladı. Benzer çalışmalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bihter ve Behlül'ün, kayıplara karışarak herkesten uzakta mutlu bir hayat kurdukları o ihtimal...
"Belki başka bir yerde, yine yan yanayızdır." repliğini hatırladık mı? :(
Polat ve Elif, yine Kız Kulesi önünde. Bu kez çocuklarıyla birlikte.
Duygu, Metin’in kendisini anlattığı İncir Reçeli filmini duyunca geri döner. Filmi birlikte izlerler.
Hikâyeyi şöyle kurgulasak: Eyşan, babasının Ömer’i düşürmek istediği tuzağı Ömer’e ifşa eder. Ömer, Cengiz’i de Ali’yi de asla affetmez. Eyşan ve Ömer mutlu bir hayat sürerken Cengiz ve Ali perişan haldedir.
Alper, Ada ve çocuklarının pazar günü aktivitesi: Havuçlu kek!
İlyas ve Asya’nın hayatları, yeni model bir arabayla farklı bir yöne evriliyor.
İnci Hoca, Mete’nin sevgisiyle iyileşir. Oğullarına mandolin çalmayı öğretirler.
Poyraz ve Ayşegül, evliliklerini süsledikleri çocuklarının doğum günü partisindedirler. Sinan da bir hayli büyümüş…
Bonus: "Ben seninle mutsuzluğu da varım, Behzat!"
Umarız sizin de mutlu sonlarınız olur.