realme, üst düzey özelliklerle donattığı yeni amiral gemisi telefonu GT 5'i duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan akıllı telefon, fiyatı ile de kabul görecek gibi duruyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, bugün düzenlediği bir etkinlikte "GT 5" olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi telefonunu duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan akıllı telefon, makul fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte realme GT 5'e yakından bakalım.

realme'nin yeni akıllı telefonu, 6.74 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan bir OLED ekranla donatıldı. 144 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 1.400 nit maksimum parlaklık değerine ulaşıyor. 1,46 mm'lik dar bir çerçeve alanına sahip olan ekran, yüzde 93,7 ekran/gövde oranı vadediyor. Telefonun 16 MP çözünürlük sunan selfie kamerasının bulunduğunu söyleyelim.

Karşınızda realme GT 5

realme GT 5, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 24 GB'ye kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Batarya ve hızlı şarj konusunda iki farklı versiyona sahip olacak realme GT 5'in bir versiyonunda 150W hızlı şarj desteğine sahip 5.240 mAh batarya var. İkinci versiyonda ise 240W hızlı şarj desteği sunan 4.600 mAh'lık batarya bulunuyor. Büyük bataryalı versiyon 18 dakikada, küçük bataryalı versiyon ise 9 dakika 30 saniyede tam şarj olabiliyor. Telefonun Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 arayüzü ile çalıştığını söyleyelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, üç kameralı bir yapı görüyoruz. Kamera bölgesinde çıkıntılı bir yapı tercih eden realme, kamera kurulumunun hemen yanında LED aydınlatma bulunan bir tasarım oluşturdu. Burada, Snapdragon 8 Gen 2'nin görüntüsü bizleri karşılıyor.

realme GT 5'in kamera detaylarına da bakalım. Telefonun ana arka kamerası 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX 890 sensörden oluşuyor. 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı bir sensör ile 2 MP çözünürlük sunan makro kamera da realme GT 5 de bizleri karşılıyor.

realme GT 5 teknik özellikleri:

Ekran 6.74 inç, 1.5K (2772 x 1240 piksel), 144 Hz, 1.400 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12-16-24 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.88) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.240 mAh (150W)

4.600 mAh (240W) İşletim Sistemi Android 13 (Realme UI 4.0)

realme GT 5 fiyatı: