Pilotluk ve Uçak Meraklılarına YouTube Kanalı: Captain Burcu

Pilotluk, çoğu insanın küçük yaşlardan itibaren hayallerini süsleyen saygın bir meslek. Eğer siz de pilot olmak istiyor, hangi yollardan geçmeniz gerektiğini merak ediyorsanız bir YouTube kanalı tavsiyemiz var. Pilot Burcu Deniz, YouTube kanalı Captain Burcu ile kafanızdaki tüm soru işaretlerine yanıt veriyor.

Havacılık, çoğu insanın ilgi duyduğu bir konu. Ancak bu yönde ısrarı ve azmi daha baskın olan kişiler, kendi mesleki hayatlarına yön verebiliyor. Pilotluk ise gerçek anlamda en havalı mesleklerden birisi. Ancak havalı olduğu kadar, kişinin kendisini fazlasıyla geliştirmesi gereken pek çok alanla ilişkili. Pilotlar, mesleki yeterliliğe ulaşmak için bir hayalin ötesine geçip başarılı olan insanlar.

Bir dönem Webtekno bünyesinde ürettiği havacılık içeriklerini sizlerle paylaşan Pilot Burcu Deniz, artık kişisel YouTube kanalı üzerinden mesleğin bilinmeyenlerine dair detayları paylaşıyor. Captain Burcu isimli kanalında uçaklar, pilotluk ve mülakatlarla ilgili derinlemesine içerikler hazırlıyor. Hatta bir adım öteye geçip pilotaj üzerine ders niteliğinde videolar yayınlıyor.

Captain Burcu, pilot olma yolunda ilerlemek isteyen herkes için rehber olacak videolar yayınlıyor:

Burcu Deniz, özellikle henüz lise ve üniversite yıllarında olan genç arkadaşlara “Çok çalışırsanız neden olmasın” diyerek, hayallerinin o kadar da imkansız olmadığını göstermeye çalışıyor. Pilotluk ya da daha farklı meslekler, gelecek pilanlarımız, hayattan beklentilerimiz ne olursa olsun, Burcu’nun anlattıkları moral ve motivasyon kaynağınız olabilir.

Burcu Deniz’in Captain Burcu kanalına buradan abone olabilir, pilotluk üzerine güncel yazılarını yayınladığı bloguna buradan ulaşabilirsiniz.