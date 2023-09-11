Reeder'ın bir telefonunun üç kamera yerine tek kameraya sahip olduğunu gösteren bir video sosyal medyada gündem olmuştu. Bugün ise markanın sitesindeki ürün açıklamasına "Arka kamera kasasında 2 tane süs kamera vardır. Bunların herhangi bir fonksiyonu yoktur.” ifadelerini eklediği ortaya çıktı.

Akıllı telefon ve tablet dahil farklı kategorilerden bütçe dostu ürünleriyle karşımıza çıkan yerli teknoloji şirketi Reeder, halka arz edilmesiyle gündemdeydi. Bunun ardından şirketin telefonlarından birine ait bir video, sosyal medyada viral olmuştu.

Gündem olan videoda, P13 Blue Plus ve Max ismi verilen iki telefonun arkası açılıyordu. Devamında ise üçlü kamera kurulumu gibi görünmesine rağmen arkada sadece tek bir kameranın yer aldığı görülmüştü.

Viral olan video:

Videoya ulaşamıyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yukarıdan ulaşabileceğiniz video, arkada tek kameranın yer aldığını göstermesi nedeniyle tüm sosyal medya tarafından konuşulmaya başladı. Bunun ardından birçok insan, telefonların üçlü kameraya sahipmiş gibi tanıtıldığını söyleyerek markaya tepki gösterdi. Hatta videoların aylar öncesine ait olduğu ve birçok insanın uzun süredir konu hakkında şikayetlerinin olduğu bile ortaya çıktı.

Reeder, sitesine iki kameranın süs olduğunu söyleyen ifadeler ekledi:

İddialara göre Reeder, videonun ardından sitesinden P13 Blue Max telefonu hakkındaki açıklamalar kısmına kameralara ilişkin yeni ifadeler ekledi. Tepkileri daha da artıran ifadelerde, arka tarafta fonksiyonu olmayan iki tane süs kamerasının kullanıldığı belirtildi. Buradan ulaşabileceğiniz ürün açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Cihazda önce 5MP, arkada 8MP kamera kullanılmıştır. Arka kamera kasasında 2 tane süs kamera vardır. Bunların herhangi bir fonksiyonu yoktur.”