Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti'ne Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumu, platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmaktan dolayı Çiçeksepeti'ne yönelik bir soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu son dönemde teknoloji firmalarını takibe almış durumda. Bu süreçte de özellikle kendi sektörlerinde özgül ağırlığını artıran firmalar, sık sık kurumun radarına takılıyor. Son olarak da Çiçeksepeti, Rekabet Kurumu tarafından açılan bir soruşturma ile karşı karşıya.

Rekabet Kurumu, 4054 sayılı kanunu gerekçe gösterdi

Rekabet Kurumundan yapılan açıklama şu şekilde:

"Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ’nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 11.01.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-03/23-M sayı ile karar vermiştir."

Rekabet Kurumu, geçmişte de Çiçeksepeti'ne yönelik bir soruşturma başlatmıştı. 2021 yılında sonuçlanan o soruşturmada Çiçeksepeti, rekabet sorunlarıyla ilgili olarak çeşitli taahhütlerde bulunmuş ve bu taahhütleri de Rekabet Kurumu tarafından kabul edilmişti.

O olayda soruşturmanın gerekçesi ise Çiçeksepeti tarafından bayilerine yapıldığı belirtilen rakip çevrim içi çiçek satış siteleriyle çalışmamaları yönündeki sözlü uyarılar, özel günlerde yüksek satış hedefi getirme, fazla çiçek ve sarf malzemesi gönderimi uygulamaları ile rekabetin zorlaştırılması olmuştu.