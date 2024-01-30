Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti'ne Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumu son dönemde teknoloji firmalarını takibe almış durumda. Bu süreçte de özellikle kendi sektörlerinde özgül ağırlığını artıran firmalar, sık sık kurumun radarına takılıyor. Son olarak da Çiçeksepeti, Rekabet Kurumu tarafından açılan bir soruşturma ile karşı karşıya.
Rekabet Kurumu, 4054 sayılı kanunu gerekçe gösterdi
Rekabet Kurumundan yapılan açıklama şu şekilde:
Rekabet Kurumu, geçmişte de Çiçeksepeti'ne yönelik bir soruşturma başlatmıştı. 2021 yılında sonuçlanan o soruşturmada Çiçeksepeti, rekabet sorunlarıyla ilgili olarak çeşitli taahhütlerde bulunmuş ve bu taahhütleri de Rekabet Kurumu tarafından kabul edilmişti.
O olayda soruşturmanın gerekçesi ise Çiçeksepeti tarafından bayilerine yapıldığı belirtilen rakip çevrim içi çiçek satış siteleriyle çalışmamaları yönündeki sözlü uyarılar, özel günlerde yüksek satış hedefi getirme, fazla çiçek ve sarf malzemesi gönderimi uygulamaları ile rekabetin zorlaştırılması olmuştu.