Elektrikli Şarj İstasyonlarının Teknik Özellikleri Açıklandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında elektrikli araçlarla ilgili önemli bir husus yer aldı. Yetkililer, araçları şarj edecek istasyonların teknik anlamda hangi özelliklere sahip olacağını açıkladılar.

Türkiye, uzunca bir süredir elektrik motorlu otomobil dönüşümünün içerisinde olab bir ülke. Yalnızca yerli otomobilimiz TOGG değil, dünyanın en büyük otomobil üreticileri de elektrik motorlu versiyonlarını ülkemize getiriyorlar. Peki bu otomobiller nasıl çalıaşcak? Öyle ki elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyaç duyulacak ve ülkemizde yeterince yayılmış bir ağ yok.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, elektrikli otomobil devriminin yaşandığı şu günlerde kritik önem arz eden elektrik şarj istasyonları ile ilgili önemli şartnameyi içeriyordu. Bu teknik şartname, elektrikli şarj istasyonlarında hangi zorunluluklar olacağını, girişimcilerin nelere dikkat etmeleri gerektiğini gözler önüne seriyor.

Elektrikli şarj istasyonları, üst düzey güvenlik özellikleriyle gelecek

Resmi Gazete'de yer alan şartnameye baktığımızda, elektrikli otomobil şarj istasyonlarının en çok da güvenlik önlemleriyle dikkat çekeceğini görüyoruz. Bu bağlamda; şarj istasyonlarının tasarımlarında da bulundukları lokasyonlarda da kullanılan kablolarla da TSE standartları aranacak. Ayrıca bu istasyonlar hareket kabiliyeti kısıtlı olan vatandaşlar için de uygun ve kullanılabilir şekilde inşa edilecek. Şarj üniteleri hali hazırda akaryakıt satan bir istasyona kuruluyorsa, bu kez de güvenli alan belirlemeleri yapılacak.

Elektrikli şarj istasyonları, yine TSE onaylı yalıtım malzemeleri ile kurulacak. Ayrıca alçak ve yüksek gerilim, elektrik kaçakları, yıldırım tehlikesi ve topraklama, bu istasyonlar için önemli olacak. Bununla birlikte; dileyen her girişimci dilediği yere elektrikli şarj istasyonu kuramayacak. Mekansal Planlar Konum Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Karayolları Yönetmeliği, istasyonların kurulacağı yerlerin belirlenmesini sağlayacak.

Eğer elektrikli şarj istasyonları ile ilgili tüm şartları incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.