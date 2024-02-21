Sahte cihazları "tamire" göndererek Apple'dan 3 milyon dolarlık orijinal akıllı telefon almayı başaran iki dolandırıcı yakalandı ve ağır bir cezayla yargılanıyorlar.

ABD'de, Çin vatandaşı olduğu açıklanan iki kişi, posta yoluyla Apple'a tamir için gönderdikleri sahte iPhone'lar ile milyonlarca dolar değerinde gerçek iPhone almayı başardı. Nihayetinde foyaları ortaya çıkan ve yakalanan dolandırıcılar şimdi 20 yılla yargılanıyor.

Haotian Sun ve Pengfei Xue adlı bu iki kişi, Hong Kong'dan getirttikleri sahte iPhone'ları, çeşitli sahtekarlıklarla iPhone servisine gönderdi. Arızalı telefonların yerine de değişim ile orijinal Apple iPhone'lar aldılar. Bu süreçte cihazların seri numaralarını değiştiren, farklı kimliklerle farklı cihazları gönderen iki adam, şu ana kadar toplamda yaklaşık 5000 cihazı tamire göndererek büyük bir vurguna imza attı. Bu süreçte ikilinin Apple'ı 3 milyon dolar kadar zarara uğrattığı tahmin ediliyor.

Yenileme ile dolandırdılar

İzlerini kapatmak isteyen ikilinin ayrıca kendilerine ait olmayan posta adreslerini ya da sahte adresleri kullandığı belirtiliyor. Bu eylem de ABD yasalarına göre suç olarak tanımlanıyor. Soruşturmayı yöneten Birleşik Devletler Savcı Yardımcısı Kondi J. Kleinman ve Mahkeme Savcısı Ryan Dickey, bu iki kişinin işlediği suçları ve izledikleri yöntemi açıkladıktan sonra haklarında 20 yıl hapis cezası istedi.

Daha önce de San Diego'da Zhimin ve Zhiting Lao adlı iki kardeş benzer bir dolandırıcılıktan dolayı 41 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Lao kardeşlerin orijinal iPhone'ları başka ülkelerde sattığı ortaya çıkmıştı.