İkinci el bir iPhone satın almak, teknoloji meraklıları için hem ekonomik hem de heyecan verici bir seçenek olabilir. Ancak bu sürecin birçok tuzak ve karmaşıklık içerdiği unutulmamalı. Hem finansal hem de teknik açıdan iPhone’um orijinal mi ya da yenilenmiş mi diye merak ediyorsanız rehber niteliğinde bir içeriğimiz var.

Alacağınız iPhone’un yurt dışı ürünü olup olmadığına cevap bulacağınız içeriğimizde sizlere satın alırken yapmanız gereken temel kontrolleri adım adım anlatıyoruz.

Eğer yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almak ve dolandırıcıların menzilinden uzak olmak istiyorsanız 2. el iPhone alırken dikkat edilmesi gerekenlere geçelim.

iPhone’un orijinalliğini ya da yenilenmişliğini neden kontrol etmelisiniz?

iPhone'un orijinalliği, sadece cihazın fiyatını değil, aynı zamanda performansını, güvenilirliğini ve hatta güvenliğini de etkiler. Orijinal iPhone, Apple'ın sıkı kalite kontrol standartlarından geçmiş ve markanın güvencesi altında olur.

Yenilenmiş iPhone'lar, genellikle daha uygun fiyatlıdır ve Apple tarafından onarılmış olabilir ancak bu cihazlar bazen yeni bir cihaz kadar performans göstermeyebilir. Yurt dışından getirilmiş iPhone'lar ise çeşitli riskler taşıyabilir. Örneğin, farklı ülkelerde satılan iPhone'lar, yerel ağ operatörleriyle uyumsuz olabilir veya yazılım güncellemeleri konusunda sorunlar yaşayabilir.

Garanti durumu ve teknik destek açısından da sıkıntılar yaşanabileceği unutulmamalı. Bu yüzden de satın almayı düşündüğünüz iPhone'un kökenini doğrulamak, uzun vadede karşılaşabileceğiniz sorunları giderme noktasında önemli.

iPhone’un orijinal mi yoksa yenilenmiş mi olduğunu anlamanın iki farklı yöntemleri:

Yöntem #1 : Telefon model numarası ile

: Telefon model numarası ile Yöntem #2: IMEI numarası ile

Yöntem #1: Telefon model numarası ile iPhone’unuz hakkında pek çok şey öğrenebilirsiniz.

Telefonunuzun Ayarlar>Genel>Hakkında bölümlerinde ilerleyerek modeli öğrenebileceğiniz alana gelebilirsiniz. “Model” yazan kısımdaki numara ve harflerin anlamları var.

Modelde yer alan numaranın ilk harfi telefonunuzun yeni mi yoksa yenilenmiş mi olduğunu gösterir. “iPhone’um yenilenmiş mi?” diye merak ediyorsanız harflerin anlamları şöyle:

M-Yeni bir cihaz

F-Yenilenmiş bir cihaz

N-Değişim cihazı, servis talebiyle yenilenmiş

P-Satın alma aşamasında talep üzerine isim vb. işlenmiş, kişiselleştirilmiş cihaz

“iPhone’um hangi ülkeden?” sorusunu da buradaki harflerden cevaplayabilirsiniz:

B-İngiltere ve İrlanda

BZ-Brezilya

C-Kanada

CH-Çin

CN-Danimarka, Norveç

CZ-Çek Cumhuriyeti

D-Almanya

DN-Avusturya, Almanya, Hollanda

EE-Estonya

E-Meksika

F-Fransa

FD-Avusturya, Liechtenstein, İsviçre

GR-Yunanistan

HN-Hindistan

J-Japonya

KS-Finlandiya, İsveç

LA-Honduras, Guatemala, Kolombiya, Peru, Ekvator

LE-Arjantin

LL-ABD

LZ-Paraguay, Şili, Uruguay

MG-Macaristan

NF-Belçika, Fransa

PL-Polonya

PO-Portekiz

PP-Filipinler

RO-Romanya

RS-Rusya

SL-Slovakya

T-İtalya

TU-Türkiye

X-Avustralya, Yeni Zelanda

Y-İspanya

ZA-Singapur

ZP-Hong Kong

Yöntem #2: IMEI numarası ile öğrenme: IMEI nasıl öğrenilir?

Alacağınız iPhoe’un ülkemizde sorun çıkarmadan operatör hizmetinden faydalanabilmesi için kayıtlı olması gerekiyor. Eğer telefon, sisteme kayıtlı değilse mobil hizmetlerden de faydalanamıyorsunuz. Bu yüzden de “iPhone’um kaçak mı?” diye merak ediyorsanız öncelikle telefonunuzun IMEI kodunu öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için de yapabileceğiniz farklı adımlar var.

Telefonunuzun arama ekranını açıp *#06#’yi tuşlayarak IMEI numarasını kolayca öğrenebilirsiniz. Ayarlar>Hakkında kısmı da öğrenilecek bir diğer bölüm. Bunun yanı sıra iPhone 5’ten yukarı olan tüm telefonlarda seri numarasını “Ayarlar” bölümünden, IMEI numarasını ise telefonun arka kısmında bulabilirsiniz.

iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 (GSM modeli), iPhone 4s’te ise seri ve IMEI numarasını SIM tepsisinde görebilirsiniz.

Eğer telefonunuz sizde değilse de kolayca IMEI numarasını öğrenmek mümkün. appleid.apple.com adresine girerek telefonda kullandığınız Apple kimliği ile sisteme giriş yapabilirsiniz. “Aygıtlar” bölümünden seri numarasını ve IMEI numarasını görmek istediğiniz cihazlarınızı seçerek istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

iPhone orijinal ambalajına bakarak da barkoddaki numaralardan tüm bilgileri bulabilirsiniz.

E aldık bilgileri. IMEI sorgulama nasıl yapacağız?

Tüm bilgiler cepteyse e-devlet’e giriş yapıp arama çubuğuna “IMEI sorgulama” yazarak karşınıza çıkan bölüme, kodunuzu girerek cihazınızın kayıtlı olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Yenilenmiş iPhone almak mantıklı mı?

Sıfırdan bir iPhone almak yerine yenilenmiş iPhone almak için araştırmalara başladıysanız size biraz da avantajlarından bahsedelim. Öncelikle, yenilenmiş iPhone'lar, yeni bir cihaza kıyasla genellikle daha uygun fiyatlıdır. Bu, bütçe dostu bir seçenek arayanlar için cezbedici bir yöntem.

Apple gibi güvenilir kaynaklardan satın alınan yenilenmiş iPhone'lar, orijinal üretici tarafından dikkatle kontrol edildiği için de gerekli tüm onarımları yapılıyor. Yani bu da cihazın yeni iPhone kadar güvenilir ve performans açısından tatmin edici olduğu anlamına geliyor.

Apple'ın yenilenmiş ürünlerine standart garanti ve müşteri desteği sunması da kullanıcıların kafasındaki güvenlik endişelerini azaltıyor. Ayrıca çevresel açıdan bakıldığında, yenilenmiş bir cihaz satın almak, atık azaltmaya ve sürdürülebilir tüketim pratiklerini desteklemeye de yardımcı oluyor. Tüm bunları düşündüğünüzde neden olmasın değil mi?

2. el telefon alırken dikkat etmeniz gereken başka detaylar da var.

Her şeyden önce telefonu elinize aldığınızda, cihazı görsel açıdan incelemek iPhone’un genel durumu hakkında hızlı ve etkili fikir verir. Orijinal iPhone’lar mükemmel bir işçilik ve yüksek kaliteli malzeme ile üretildiği için cihazın kasasını ve ekranını dikkatlice inceleyin. Kasa üzerindeki anormal çizikler, ezikler veya renk solmaları tabii ki normal olmadığının en bariz işareti.

Ekranın netliği ve dokunmatik hassasiyetine de dikkat etmelisiniz. Ekranda herhangi bir ölü piksel veya renk bozulması varsa, bu sorunların ileride daha büyük problemlere yol açabileceğini unutmayın.

Şarj soketi, kulaklık girişi gibi bağlantı noktalarının temiz ve hasarsız olmasını da gözden kaçırmayın. Ayrıca ses ve güç düğmelerinin doğru çalıştığından da emin olun. Orijinal iPhone aksesuarlarının (örneğin, şarj aleti ve kulaklıklar) cihazla birlikte gelip gelmediğini de kontrol ettikten sonra görsel açıdan artık telefonu elden geçirmiş oluyorsunuz.

Dikkat etmeniz gerekenler bunlarla da sınırlı değil. Daha detaylı bilgi için:

2. el iPhone nereden alınır?

Malum her yer dolandırıcı kaynarken, kutular içinde telefon yerine başka şeyler gönderilirken cihaz alacağınız yere de dikkat etmek lazım. Mümkünse fiziksel mağazalardan, değilse tanınmış çevrim içi platformlardan alışveriş yapın.

Çevrim içi mağazalardan alışveriş yaparken tabii ki satıcının geçmiş yorumlarını ve derecelendirmelerini kontrol edin ancak bunu yaparken de göz önünde bulundurmanız gereken bir nokta var.

Son dönemlerde furya olan dolandırıcılık yöntemlerinden biri de para karşılığında alışveriş platformlarındaki ürünlere beğeni ve yorum yaptırma. O yüzden de yorum tarihlerine dikkat edin. Eğer aynı gün onlarca yorum görüyorsanız işkillenmenizde fayda var.

Fiyatlar da önemli bir başka detay. Modeline göre 2. el iPhone piyasası üç aşağıya beş yukarı aynı. Bu yüzden de eğer şüpheli derece düşük fiyatlı bir telefon görüyorsanız soru işaretleriniz yanmaya başlasın.

iPhone almadan önce dikkat etmeniz gerekenleri okuduktan sonra bu içeriklere de göz atabileceğinizi düşünüyoruz: