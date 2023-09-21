Samsung, her türlü ekstrem koşulda yüksek gizlilikle kullanılabilen yeni telefonlarını duyurdu. Galaxy S23 serisinin özel sürümleri olarak karşımıza çıkan telefonlar, daha çok ordu mensuplarına hitap ediyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yılın başında duyurduğu Galaxy S23 ailesi ile ilgili dikkat çeken bir çalışma yaptı. Bu bağlamda; Galaxy S23 serisinin iki yeni modeli duyuruldu. Ancak bu modeller, sıradan tüketiciler için çok da ilgi çekecek ürünler değiller. Samsung'un yeni telefonları, ekstrem koşullara dayanabilecek ve gizli görevlerde kullanılabilmek üzere geliştirildi. Gelin hep birlikte Samsung'un yeni akıllı telefonlarına yakından bakalım.

Samsung'un yeni akıllı telefonları "Galaxy S23 Tactical Edition" ve "Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition" olarak isimlendiriliyorlar. 6.1 inç ekranlı Galaxy S23 Tactical Edition, Galaxy S23'ün yenilenmiş bir versiyonu. 6.6 inç ekran boyutuna sahip olan Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition ise ekran boyutu açısından Galaxy S23+'ın yeniden markalandırılmış özel versiyonu olarak karşımıza çıktı. Her iki modelde de bazı ilginç özelliklere yer veriliyor.

Samsung Galaxy S23 için oluşturulan "Tactical Edition" modeller şu özelliklere sahipler:

*Galaxy S23 Tactical Edition.

" Gizlilik Modu " ile telefonun tüm radyo bağlantı özelliklerinin kesilmesi ve uydu üzerinden iletişim kurulması.

" ile telefonun tüm radyo bağlantı özelliklerinin kesilmesi ve uydu üzerinden iletişim kurulması. " Özel Bağlantı Modu " ile sadece belirlenmiş 5G ağlarına bağlanılması.

" ile sadece belirlenmiş 5G ağlarına bağlanılması. "Hypervisor Device Manager" isimli yeni bir güvenlik katmanı .

. ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T'nin acil müdahale ekipleri için oluşturduğu kablosuz ağa erişim desteği.

desteği. Elektromanyetik dalga yayılımının engellenmesi .

. Kameralara entegre gece görüş modu .

. MIL-STD-810H sertifikası.

sertifikası. Değiştirilebilir bataryalar.

bataryalar. Rehine kurtarma operasyonu gibi durumlar için geliştirilmiş otomatik yanıtlama özelliği.

özelliği. Çift VPN ile bağlantı.

*Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition.

Telefonların aşırı koşullar için oluşturulan özelliklerini bir kenara bıraktığımızda, diğer özellikler açısından oldukça standart olduklarını görüyoruz. Bu bağlamda; Galaxy S23 Tactical Edition'da 120 Hz'ye kadar FHD+ ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, One UI 5.1 arayüz ve 25W hızlı şarj destekli 3,900 mAh kapasiteli batarya görüyoruz. Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition'da ise Qualcomm Snapdragon 778G işlemci, 4,050 mAh batarya ve 128 GB depolama alanı gibi özelliklerle karşılaşıyoruz.

Haberimizin başında da anlattığımız gibi bu telefonlar sıradan tüketiciler için değil. Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, Tactical Edition modellerin daha çok ABD ordusu gibi kurumlar tarafından kullanıldığı belirtildi. Yeni modeller de yine benzer kurumlar tarafından tercih edilecek gibi görünüyor. Son olarak şunu da söyleyelim; şirket yeni Tactical Edition telefonları için fiyat açıklaması yapmadı.