Çıkıp çıkmayacağı konusunun özellikle de son günlerde iyice karıştığı Galaxy S23 FE'nin renk seçenekleri, sızdırılan basın görseliyle ortaya çıktı.

Samsung’un nispeten daha uygun fiyatlı olmasıyla kullanıcıların beğenisini toplayan ancak piyasada düzenli olarak göremediğimiz “FE” isimli modelleri bulunuyor. Şirket, en son 2021 yılında S21 serisiyle bu modeli bizlerle buluşturmuş, S22’yi ise pas geçmişti. Ancak S23 FE’nin geleceğine yönelik söylentiler artık kesinliğe kavuştu desek yanlış olmaz.

Zira TENAA sertifikası, bu sertifikada görünen kanlı canlı görselleri ve önceki işaretler, bu cihazın kesinlikle çıkacağına işaret ediyordu. Şimdiyse Galaxy S23 FE’ye ait olduğu iddia edilen basın görseli sızdırıldı. Daha önceki iddialarla örtüşen tasarımda renk seçeneklerini de görebiliyoruz.

Galaxy S23 FE’de 4 adet renk seçeneği olacak.

Pazarlama tarafındaki isimleri henüz belli olmasa da; mor, siyah, beyaz ve açık yeşil modeller görüyoruz.

Daha önceki TENAA sayfasındaki verilere göre Galaxy S23 FE; 6,3 inç boyutundaki ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunacak. 16 milyon renk ve 8-bit renk derinliği içeren bu ekranda 120Hz ekran tazeleme hızı olması da bekleniyor.

Uzunluk, genişlik ve kalınlık değerleri sırasıyla; 158 x 76,5 x 8,2 mm olan cihaz 210 gramlık ağırlığa sahip. Donanım tarafında ise Snapdragon’un 8 çekirdekli ve maksimum 2,99 GHz hıza ulaşan bir işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve tercihinize göre 128 veya 256GB’lık depolama eşlik ediyor.

Arka tarafta ise 50MP değerinde ana kameranın yanında 8 ve 12 MP değerinde sensörler bulunuyor. Ön kamera ise sitedeki verilere göre 10MP. Son olarak 4.370mAh kapasiteli batarya, 25W hızlı şarjla desteklenecek.

Sizin Galaxy S23 FE hakkındaki düşünceleriniz neler?