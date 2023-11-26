Her ne kadar ağzımızı açık bırakan özellikler sunmasa da Galaxy A15, bu fiyat etiketiyle şüphesiz rekabetçi olacak.

Vergisiz telefon alma seferberliğiyle çok sayıda vatandaş, bu zamanlarda hem uygun fiyatlı hem performanslı hem de uzun ömürlü bir akıllı telefon arayışında. Bu süreçte biz de tercih edebileceğiniz modelleri sizlere sürekli aktarıyoruz. Kullanıcılar bu noktada doğal olarak, sırtlarını Samsung gibi köklü bir şirkete dayamayı tercih ediyorlar.

Bunda, şirketin A serisi gibi fiyat/performans oranı yüksek cihazları piyasaya sunup bunların arkasında durması büyük rol oynuyor. Güncel olarak A35 modelinin indirimi beklenirken giriş ila orta seviyede kendine yer bulan Galaxy A15 modelinin de özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Her ne kadar resmî olarak tanıtılmamış olsa da lansmanın da yakın olduğunu düşünmek yanlış olmaz.

5G desteği ve 50 MP ana kamerayla geliyor.

Walmart üzerinde listelenen cihazın bünyesinde 5G desteği, MediateTek işlemci ve 4 GB RAM gibi özellikler yer alıyor. Bunlar elbette duyunca şaşıracağınız şeyler değiller. Fakat telefonun 139 dolardan (vergiler hariç aşağı yukarı 4000 TL) satışa sunulduğunu hesaba kattığımızda oldukça kabul edilebilir görünüyor. Tabii telefondan beklentilerimizin de bu seviyede gerçekçi olması gerekiyor. Yine de beklentileri aşacağını düşünüyoruz.

MediaTek’in Dimensity 6100+ işlemcisini kullanan cihazın 4GB RAM’ine eşlik eden 128 GB depolama alanı bulunuyor. Kameralara geldiğimizde ise 50 MP ana kamerayı, 5 MP makro kamerayı ve 2 MP derinlik sensörünü arka tarafta görüyoruz. Önde ise 13 MP çözünürlüğünde sensör yer alıyor.

Gün içinde sizi yarı yolda bırakmayacak olan 5.000 mAh kapasiteli batarya da 25W değeriyle hızlı şarj olabiliyor.

Bu fiyat seviyesinde açıkçası çok fazla seçenek önümüze sunulmuyor. Bu yüzden de söz konusu dikkat çeken özellikleri bu seviyede sunmak, kesinlikle Samsung’un daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlayacaktır.